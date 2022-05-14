На "Євробаченні" у Турині перемогла Україна

Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania приніс Україні третю перемогу на "Євробаченні". Німеччина зайняла місце. Білорусь та Росія раніше були усунені від участі у конкурсі.

Переможцем "Євробачення-2022" стала Україна. Її представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Результати голосування національних журі країн-учасниць конкурсу та телеглядачів було оголошено у ніч на неділю, 15 травня, після закінчення фінального шоу, що проходило у Турині.

Перша десятка "Євробачення-2022"

За Україною місця у першій десятці "Євробачення" розподілилися таким чином: Сем Райдер (Великобританія) - друге місце, Шанель (Іспанія) - третє, Корнелія Якобс (Швеція) - четверте, Konstrakta (Сербія) - п'яте. Далі слідують: Махмуд & BLANCO (Італія), Zdob si Zdub & Advahov Brothers (Молдова), Аманда Георгіаді Тенфіорд (Греція), Maro (Португалія), Subwoolfer (Норвегія).

Представник Німеччини Малік Гарріс (Malik Harris) із композицією Rockstars посів останнє місце. З 2015 року німцям лише одного разу вдалося потрапити до першої п'ятірки "Євробачення" (у 2018 році в Лісабоні), але вони тричі займали передостаннє місце і двічі - останнє.

Білорусь та Росія раніше було усунуто від участі у конкурсі. Білорусь - у 2021 році через порушення правил: текст пісні від цієї країни не відповідав вимогам "Євробачення", що забороняють політичні послання. Росію було виключено від участі у конкурсі через вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Де пройде "Євробачення-2023"?

Країна-переможниця "Євробачення" отримує право проводити наступний конкурс. Але його організатор - Європейська мовна спілка (ЕВС) - може перенести конкурс в іншу країну в тому випадку, якщо немає умов для його проведення. ЕВС офіційних заяв щодо можливості проведення "Євробачення-2023" в Україні не робила. У 2017 році, попри анексію Криму та військові дії на Донбасі, конкурс відбувся у Києві.

Україна бере участь у "Євробаченні" з 2003 року та вже двічі перемагала на конкурсі. У 2004 році у Стамбулі Руслана виграла з піснею Wild Dances, а у 2016 році у Стокгольмі Джамала - з композицією "1944".