Україна вийшла у фінал "Євробачення-2022" у Турині

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania вийшов у фінал "Євробачення-2022" за підсумками першого півфіналу конкурсу. Він завершився пізно ввечері у Турині у вівторок, 10 травня. Представники 17 країн змагалися за 10 путівок до фіналу конкурсу.

Серед інших фіналістів - Роза Лінн (Вірменія), Аманда (Греція), гурт Systur (Ісландія), Моніка Лю (Литва), колектив Zdob si Zdub&Advahov Brothers (Молдова), співачка S10 (Нідерланди), гурт Subwool (Норвегія), співачка Маро (Португалія) та Маріус Беар (Швейцарія).

Інші фіналісти "Євробачення"

У першому півфіналі в Турині мала виступати і Росія, однак її було відсторонено від участі в "Євробаченні" після розв'язаної проти України війни. Роком раніше через порушення правил конкурсу було припинено членство в Європейській мовній спілці (ЄВС) Белтелерадіокомпанії, внаслідок чого Білорусь теж не може брати участь у "Євробаченні".

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Другий півфінал пройде 12 травня, а фінал - у суботу, 14 травня. Місця у фіналі "Євробачення" зарезервовані за п'ятьма найбільшими донорами ЄВС (організатора конкурсу): Великобританією, Німеччиною, Іспанією, Італією та Францією. Хоча Італія отримала б право виступати у фіналі і так, адже італійський гурт Maneskin виграв минулий конкурс, що проходив у Роттердамі.