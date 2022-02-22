Україну на "Євробаченні-2022" представить гурт Kalush Orchestra

Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у травні в італійському Турині представлятиме гурт Kalush Orchestra. Таке рішення ухвалили у вівторок, 22 лютого, на засіданні організаційного комітету національного відбору на участь в конкурсі.

"Ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - прокоментував рішення оргкомітету вокаліст гурту Олег Псюк.

Kalush Orchestra виступатимуть з композицією "Stefania".

Гурт посів друге місце у фіналі нацвідбору, але отримав найбільшу підтримку глядачів. Загалом гурт отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. При цьому, згідно з оприлюдненим у вівторок протоколом глядацького голосування, за Kalush Orchestra проголосували вдвічі більше глядачів, ніж за переможницю відбору Аліну Паш.

Скандал з Аліною Паш

12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито вона незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечувала цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".

15 лютого речник прикордонників повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України співачці не видавали. Спершу вона заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що взагалі знімає свою кандидатуру з "Євробачення". Втім, як виявилось, останню заяву співачка зробила на випередження, знаючи, що оргкомітет дискваліфікував її.

Читайте також:"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу