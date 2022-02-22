 Україну на ″Євробаченні-2022″ представить гурт Kalush Orchestra | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Україну на "Євробаченні-2022" представить гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі національного відбору на конкурс "Євробачення-2022" та отримав найбільшу підтримку глядачів. Конкурс відбудеться в італійському Турині у травні.

Український реп-гурт Kalush Orchestra під час виступу на День незалежності 24 серпня 2021 року

Український реп-гурт Kalush Orchestra під час виступу на День незалежності 24 серпня 2021 року

Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у травні в італійському Турині представлятиме гурт Kalush Orchestra. Таке рішення ухвалили у вівторок, 22 лютого, на засіданні організаційного комітету національного відбору на участь в конкурсі.

"Ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", - прокоментував рішення оргкомітету вокаліст гурту Олег Псюк.

Kalush Orchestra виступатимуть з композицією "Stefania".

Гурт посів друге місце у фіналі нацвідбору, але отримав найбільшу підтримку глядачів. Загалом гурт отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. При цьому, згідно з оприлюдненим у вівторок протоколом глядацького голосування, за Kalush Orchestra проголосували вдвічі більше глядачів, ніж за переможницю відбору Аліну Паш.

Скандал з Аліною Паш

12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито вона незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечувала цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".

15 лютого речник прикордонників повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України співачці не видавали. Спершу вона заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що взагалі знімає свою кандидатуру з "Євробачення". Втім, як виявилось, останню заяву співачка зробила на випередження, знаючи, що оргкомітет дискваліфікував її.

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