 ″Євробачення″: найгучніші політичні скандали в історії конкурсу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.02.2022

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Культура й стиль життя

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.

Аліна Паш не представлятиме Україну на Євробаченні -2022, хоча й перемогла у національному відборі

Аліна Паш не представлятиме Україну на "Євробаченні" -2022, хоча й перемогла у національному відборі

Міжнародний пісенний конкурс, заснований у 1956 році, тобто через 11 років після Другої світової війни, за задумом організаторів, мав сприяти примиренню Європи. Однак ледь не з перших років існування він відзначився низкою гучних скандалів, не пов'язаних із культурою.

Бойкот через анексію

Через турецьке вторгнення на Кіпр у 1974 році Греція відмовилась від участі в "Євробаченні-1975". Однак уже наступного 1976 року представниця Афін повернулась на "Євробачення" із піснею "Panagia Mou, Panagia Mou" ("Пречиста діво, пречиста діво"). У ній ішлося про табори для біженців замість туристичних кемпінгів та спалені будинки на Кіпрі. Маріза Кох виконувала композицію грецькою мовою і посіла 13 місце.

Букет замість переможця

Перемога на "Євробаченні-1978" ізраїльського співака Ізара Коена і групи Alphabeta стала прикрою несподіванкою для Йорданії. Спочатку замість виступів ізраїльтян йорданське телебачення транслювало фотографію букету квітів. А коли розпочався підрахунок голосів, і стало зрозуміло, хто перемагає, трансляцію перервали - "з технічних причин". Наступного дня йорданські ЗМІ повідомили, що на "Євробаченні" переміг представник Бельгії, який насправді посів друге місце. Цікаво, що наступного, 1979 року, Йорданія відправила до Ізраїлю свого учасника, а ось Туреччина оголосила бойкот конкурсу.

Нетолеровані таланти

Виступ і перемога на "Євробаченні-1998" ізраїльської співачки Дани Інтернейшнл супроводжувалися політичним скандалом у самому Ізраїлі. Ортодоксально налаштована частина суспільства не лише вимагала заборонити виступ артистки-транссексуалки, а й у разі допуску її до участі - домогтися розпуску уряду. Значно пізніше, у 2014 році, перемога австрійця Тома Нойвірта, більше відомого як Кончіта Вурст, настільки вразила російських політиків, що ті вимагали бойкотувати "Євробачення". Однак у 2015 році до Відня таки поїхала росіянка Поліна Гагаріна.

Перемога Дани Інтернешнл у 1998 році спричинила скандал у Ізраїлі

Перемога Дани Інтернешнл у 1998 році спричинила скандал у Ізраїлі

Революційний гімн

У 2005 році на "Євробаченні", що проходило в Києві, ледь не був зірваний виступ української групи "Гринджоли". Музиканти планували виконати гімн Помаранчевої революції - "Разом нас багато". Однак слова "Фальсифікаціям - ні! Махінаціям - ні! Понятіям - ні! Ні - брехні! Ющенко - так! Ющенко - так! Це - наш президент!" Європейська мовна спілка визнала політизованими та змусила групу змінити їх або виступати з іншою піснею. "Гринджоли" обрали перший варіант.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

Росіє, прощавай!

У 2007 році українець Андрій Данилко - він же Вєрка Сердючка - заспівав на "Євробаченні" у Гельсінкі пісню "Dancing Lasha Tumbai". Ці слова дехто розчув як "Russia, Goodbye!" (Росіє, прощавай!), тож Сердючка швидко зникла з російських телеекранів, хоча до цього виступу мала в Росії неабияку популярність. А ось пісню грузинських учасників "Євробачення-2009" "We Don't Wanna Put In" ("Ми не хочемо тиску") організатори до конкурсу не допустили: надто відвертою у ній була гра слів - "Ми не хочемо Путіна". Враховуючи конфлікт у Південній Осетії, Грузія взагалі відмовилася брати участь у тодішньому "Євробаченні".

Мовне питання

У 2008 році лірична пісня під назвою "Divine" спричинила політичний скандал у Франції. Саме з нею національний відбір "Євробачення" виграв співак Себастьєн Телльє. Деяких політиків обурило те, що свою композицію Телльє виконував англійською, а не французькою мовою. Дискусії щодо того, чому у Франції не знайшлося жодної гідної міжнародного конкурсу пісні саме французькою, не стихали кілька місяців. Зрештою Телльє із своєю "божественною" піснею посів на "Євробаченні-2008" 19-те місце.

Неполіткоректні коментарі

Іноді приводом для політичних скандалів на "Євробаченні" стають не виступи учасників, а коментарі телеведучих. Так, багаторічний ведучий "Євробачення" на BBC Тері Воган неодноразово дозволяв собі неполіткоректні висловлювання. Наприклад, 2010 року він назвав колег-ведучих із Данії "Доктором Смерть" і "Зубною феєю", що не на жарт розізлило данців. BBC довелось офіційно вибачатися за слова Вогана. Роком раніше британець заявив, що перемога Діми Білана є "абсолютно політичною", а те, що за нього віддали голоси громадяни колишнього СРСР і, зокрема, України, в якої з Росією тоді спалахнув газовий конфлікт, Воган пояснив тим, що "Україна просто, як і раніше, хоче отримувати газ".

Організатори конкурсу не побачили політичного підтексту в пісні Джамали 1944

Організатори конкурсу не побачили політичного підтексту в пісні Джамали "1944"

Питання Криму

У 2016-му політичний скандал спалахнув довкола виступу української учасниці Джамали, яка виконувала пісню "1944" про депортацію кримських татар. Після анексії півострова Росією в 2014 році дехто угледів у виборі композиції паралелі з сучасними репресіями проти кримськотатарського населення у Криму. Організатори, втім, жодних порушень у пісні Джамали не побачили.

2017 року на конкурсі, що проходив у Києві, теж постало питання Криму. Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію держави  російській співачці Юлії Самойловій  через те, що вона всупереч українському законодавству відвідувала анексований Крим, прибувши туди з території Росії.

Спочатку Maruv, тепер - Аліна Паш

Тим часом в Україні скандали з політичним підтекстом на "Євробаченні" вже стають традицією, причому ще на відбірковому етапі конкурсу. Співачка Аліна Паш цього року не поїде на "Євробачення" попри перемогу у національному відборі після виявлення у неї підробленої довідки про законність перетину адмінкордону з Кримом. 2015 року співачка відвідувала Крим, а на підтвердження законності відвідин анексованого півострова надала довідку, яка виявилася фальшивою. Це з'ясувалося після того, як прикордонники заявили, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом Аліні Паш не видавали. Співачка спершу заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що знімає свою кандидатуру з "Євробачення".

Співачка Аліна Паш не їде на Євробачення через скандал

Співачка Аліна Паш не їде на "Євробачення" через скандал

Цей скандал - вже не перший в українській історії пісенного конкурсу.  У 2019-му в Україні так само стався політичний скандал ще на етапі національного відбору. Співачка MARUV (Ганна Корсун)здобула право представляти Україну на "Євробаченні-2019" в Тель-Авіві, але на конкурс не поїхала. Її звинуватили у відсутності патріотизму та проведенні гастролів у Росії. Суспільний мовник і MARUV не домовилися про співпрацю. За словами співачки, умови контракту були "кабальними" і вона не захотіла бути "битою на політичній арені". У контракті з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ), зокрема йшлося про скасування гастролей MARUV у Росії та заборону спілкуватися з журналістами без узгодження з НСТУ.

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


 

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