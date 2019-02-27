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Джамала
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Джамала", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду
Чому Крим - не лише "море і чебуреки"? Чи зможе Україна знову перемогти на "Євробаченні"? Інтерв'ю DW з Джамалою.
Культура
13.05.2023
13 травня 2023 р.
28:08 хв.
Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар
Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар
В інтерв'ю DW Джамала розповіла, як війна ледь не знищила її альбом і як вона оцінює шанси України на "Євробаченні".
Панорама
13.05.2023
13 травня 2023 р.
"Євробачення-2022": ФРН обрала учасника й підтримала Україну
"Євробачення-2022": ФРН обрала учасника й підтримала Україну
Вибір представника Німеччини на "Євробаченні-2022" пройшов під знаком допомоги Україні. До Турина поїде Малік Гарріс.
Культура
05.03.2022
5 березня 2022 р.
"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу
"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу
Скандал з Аліною Паш - далеко не перший на конкурсі.
Культура
17.02.2022
17 лютого 2022 р.
Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"
Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"
Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
Музика
27.02.2019
27 лютого 2019 р.
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння
З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
Культура
27.02.2019
27 лютого 2019 р.
15 фото
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