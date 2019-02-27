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Джамала

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Джамала", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Чому Крим - не лише "море і чебуреки"? Чи зможе Україна знову перемогти на "Євробаченні"? Інтерв'ю DW з Джамалою.
Культура13 травня 2023 р.28:08 хв.
Переможниця Євробачення-2016 Джамала в інтерв'ю DW

Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар

Джамала про "Євробачення", Крим і депортацію кримських татар

В інтерв'ю DW Джамала розповіла, як війна ледь не знищила її альбом і як вона оцінює шанси України на "Євробаченні".
Панорама13 травня 2023 р.
Малік Гарріс представлятиме ФРН на "Євробаченні-2022"

"Євробачення-2022": ФРН обрала учасника й підтримала Україну

"Євробачення-2022": ФРН обрала учасника й підтримала Україну

Вибір представника Німеччини на "Євробаченні-2022" пройшов під знаком допомоги Україні. До Турина поїде Малік Гарріс.
Культура5 березня 2022 р.
Аліна Паш не представлятиме Україну на "Євробаченні" -2022, хоча й перемогла у національному відборі

"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу

"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу

Скандал з Аліною Паш - далеко не перший на конкурсі.
Культура17 лютого 2022 р.

Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"

Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"

Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
Музика27 лютого 2019 р.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
Культура27 лютого 2019 р.15 фото
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