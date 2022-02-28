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КонфліктиУкраїна

Що відбувається на окупованих РФ територіях?

3 листопада 2024 р.

Росія роками провокує конфлікти у сусідніх країнах. У 2008 - війна між РФ та Грузією, у 2014 - анексія Криму, у 2022 - повномасштабний наступ на Україну. Tracks East досліджує, що сталося на окупованих РФ територіях.

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Коли твій сусід - Росія, ти живеш під постійною загрозою. Нещодавно Володимир Путін ще раз зачитав свій список бажань: "Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької і Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей".
За майже три роки повномасштабної війни Росія повністю не контролює жодну з цих територій.

У листопаді 2022 року, після 9 місяців окупації, українська армія звільнила Херсон. Після цього дві третини жителів покинули місто. До лінії фронту лише кілька кілометрів. Місто обстрілюють майже щодня. Але ми все одно його відвідали. 

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