 Німеччина вибрала учасника ″Євробачення-2022″ й підтримала Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2022

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Новини

Німеччина вибрала учасника "Євробачення-2022" й підтримала Україну

Національний відбір щодо вибору представника Німеччини на "Євробаченні-2022" пройшов під знаком допомоги Україні. До Турина від ФРН поїде Малік Гарріс.

Малік Гарріс представлятиме ФРН на Євробаченні-2022

Малік Гарріс із піснею "Rockstars" представлятиме ФРН на "Євробаченні-2022"

На конкурсі "Євробачення-2022", що відбудеться у травні в італійському Турині, Німеччину представлятиме Малік Гарріс (Malik Harris) із піснею "Rockstars". Його обрали голосуванням журі та глядачів у п'ятницю ввечері, 4 березня, після національного відбору. Напередодні німецький телеканал ARD змінив програму мовлення.

Перед початком національного конкурсу в прямому ефірі стартував телемарафон зі збору коштів на підтримку України. Менше ніж за три години глядчі перерахували 3,3 мільйона євро пожертв. Загалом від початку збору коштів ARD на підтримку України та її біженців глядачі телеканалу перерахували 67 мільйонів євро.

Виступ Джамали - найемоційнійший момент

Українська співачка Джамала з прапором України

Джамала вийшла на сцену з прапором України

Емоційною кульмінацією вечора став виступ української співачки Джамали. Вона виїхала з України після початку війни із двома дітьми. Джамала виконала пісню "1944", з якою перемогла на "Євробаченні-2016" у Стокгольмі. У композиції йдеться про вигнання Сталіним кримських татар. "Я хотіла би, щоби весь світ почув наші голоси, почув про наш біль і страждання", - сказала Джамала зі сцени про нинішню війну Росії проти України. На сцену вона вийшла із прапором Україн. Журі та глядачі у залі стоячи вітали співачку, на багатьох були захисні маски у кольорах українського прапора.

Прапор та заклик підтримати України були й на гітарі Маліка Гарріса. Із композицією "Rockstars" 24-річний співак обійшов п'ятьох конкурентів. Його суперником у фіналі "Євробачення-2022" у Турині може стати гурт Kalush Orchestra, визначений Україною як учасник конкурсу за два дні до війни. Номінації передував скандал з відвіданням анексованого Криму переможницею нацвідбору Аліною Паш. Росію від участі у  "Євробаченні-2022" відсторонили через воєнну агресію проти України. Білорусь заявки на участь 2022 року не подавала.

Дивитись відео 02:08

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