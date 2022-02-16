Аліна Паш знімає свою кандидатуру з поїздки на "Євробачення" від України

Співачка Аліна Паш, яка виграла національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення", знімає свою кандидатуру після скандалу щодо поїздки до анексованого Росією Криму. Про це вона повідомила в Instagram у середу, 16 лютого.

"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв'яжемося із "Суспільним" та підпишемо всі необхідні документи", - написала вона.

Виконавиця пояснила своє рішення небажанням терпіти атаки на себе: "У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту", - написала вона.

Скандал на нацвідборі

12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито Аліна Паш незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечує цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".

Національна суспільна телерадіокомпанія України до підтвердження інформації від Державної прикордонної служби (ДПСУ) не підписує угоду зі співачкою. Організатори готові дискваліфікувати переможницю нацвідбору, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з українського боку. В такому разі на "Євробачення-2022" до Італії поїде другий за рейтингом учасник нацвідбору - гурт Kalush Orchestra.

15 лютого речник ДПСУ повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України в 2015 році прикордонники Аліні Паш не видавали. Співачка спершу заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що знімає свою кандидатуру з "Євробачення".

Тим часом на 18 лютого наглядова рада призначила засідання щодо ситуації з учасником від України на "Євробаченні" в Турині.

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