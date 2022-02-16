Аліна Паш знімає свою кандидатуру з поїздки на "Євробачення" від України

Співачка Аліна Паш, яка виграла національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення", знімає свою кандидатуру після скандалу щодо поїздки до анексованого Росією Криму. Про це вона повідомила в Instagram у середу, 16 лютого.
"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв'яжемося із "Суспільним" та підпишемо всі необхідні документи", - написала вона.
Виконавиця пояснила своє рішення небажанням терпіти атаки на себе: "У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту", - написала вона.
Скандал на нацвідборі
12 лютого у фіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2022" перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито Аліна Паш незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Артистка заперечує цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка".
Національна суспільна телерадіокомпанія України до підтвердження інформації від Державної прикордонної служби (ДПСУ) не підписує угоду зі співачкою. Організатори готові дискваліфікувати переможницю нацвідбору, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з українського боку. В такому разі на "Євробачення-2022" до Італії поїде другий за рейтингом учасник нацвідбору - гурт Kalush Orchestra.
15 лютого речник ДПСУ повідомив, що довідку про перетин адміністративної межі з Кримом з України в 2015 році прикордонники Аліні Паш не видавали. Співачка спершу заявила, що отримала документ від члена своєї команди та була переконана, що він справжній, згодом - що вона розриває стосунки зі своїм директором, а невдовзі - що знімає свою кандидатуру з "Євробачення".
Тим часом на 18 лютого наглядова рада призначила засідання щодо ситуації з учасником від України на "Євробаченні" в Турині.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Переможці "Євробачення-2021"
Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021" у Роттердамі з піснею "Zitti e buoni". Колектив Go_A з України з піснею "Shum" посів п'яте місце, Маніже від Росії з композицією "Russian woman" - дев'яте, Єндрік з Німеччини з "I do not fell hate" - 25 місце. Загалом у фіналі виступили виконавці з 26 країн. DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Maneskin, Італія - перше місце
Гламурні, андрогінні італійські рокери - діти 21-го століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже слух, повинен знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок лунає мелодичніше.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Барбара Праві, Франція - друге місце
Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг і, звичайно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка - "Voila". Так називається композиція Барбари Прави. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він пролунав в Москві в 2009 році у виконанні Патрісії Каас.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце
Gjon's Tears - сценічний псевдонім Джона Мухарремая, 22-річного сина вихідців з Албанії та Косова. На сцені в Роттердамі він продемонстрував справжні чудеса голосової акробатики, драматично балансуючи руками під баладу "Tout l 'univers".
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Daði og Gagnamagnið, Ісландія - четверте місце
За словами соліста Даді Фрейра, його зріст становить 2,08 метра, і він носить 48 розмір взуття. Іншою відмінною рисою ісландця і його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок COVID-19 в гурті, цей номер глядачі побачили лише в запису з репетиції.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Go_A, Україна - п'яте місце
"Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блога про "Євробачення" esc-kompakt.de про композиції українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилася більшість фанатів. Після першої ж репетиції з піснею "Шум" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів. Глядачі дали їй друге місце.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Blind Channel, Фінляндія - шосте місце
Прямі конкуренти фінів на конкурсі і його переможці - італійські хард-рокери з гурту Maneskin - закликають не плисти за течією. Група Blind Channel пішла далі, оспівуючи в "Dark Side" підпільну вечірку. Бажання "запалити" є зрозумілим, але, враховуючи часи пандемії, напевно, варто почекати.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Дестіні, Мальта - сьоме місце
"Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто гарна для тебе. Я йду геть". Приблизно так можна перекласти текст пісні "Je me casse", яку виконує Дестіні. Сильна заява для 18-річної дівчини. Втім, вона має повне право бути впевненою в собі. Адже одне "Євробачення" Дестіні вже виграла - дитяче в 2015 році.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
The Roop, Литва - восьме місце
"Discoteque" називається мікс з поп- і електро-року у виконанні литовського гурту The Roop. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш один. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію і самоізоляцію, а про викид енергії, який потрібен час від часу кожному з нас. У литовців це виходить особливо добре.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Маніжа, Росія - дев'яте місце
Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, ніби звільняється від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжи припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.
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Перша десятка ''Євробачення-2021''
Стефанія, Греція - десяте місце
Для Стефанії "Євробачення" в Роттердамі було грою на своєму полі. Її батьки - греки, але живе сім'я в Нідерландах. Номер на пісню "Last dance" поставила та ж грецька команда, яка працювала з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим на "Євробаченні" в Стокгольмі. Стефанія також, як і Сергій, підіймається невидимими глядачам сходами. Чудеса техніки - жодного шахрайства.
Автор: Андрій Бреннер