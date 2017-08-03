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Юлія Самойлова

Тема

Юлія Самойлова - російська співачка, колишня представниця Росії на конкурсі "Євробачення-2017".

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Докладно

Аліна Паш не представлятиме Україну на "Євробаченні" -2022, хоча й перемогла у національному відборі

"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу

"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу

Скандал з Аліною Паш - далеко не перший на конкурсі.
Культура17 лютого 2022 р.
Євробачення 2018: Melovin на сцені у Лісабоні

Фінал "Євробачення-2018" - з Україною і без Росії

Фінал "Євробачення-2018" - з Україною і без Росії

Українець Melovin потрапив до вирішального раунду престижного пісенного конкурсу.
Музика11 травня 2018 р.
Eurovision 2018 Estland

Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея)

Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея)

6 травня в Лісабоні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення".
Культура6 травня 2018 р.
Заборона на приїзд Юлії Самойлової до Києва стала приводом для політичних дискусій на "Євробаченні"

Координатор "Євробачення": Сподіваюся, йтиметься про музику

Координатор "Євробачення": Сподіваюся, йтиметься про музику

Томас Шрайбер в інтерв'ю DW про політичні суперечки навколо "Євробачення" і підготовку Німеччини до конкурсу.
Культура11 квітня 2018 р.
Переможець "Євробачення-2017" Салвадор Собрал з головним трофеєм конкурсу. Кому він дістанеться в Лісабоні?

"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні?

"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні?

DW з'ясовувала, у кого є реальні шанси на перемогу в конкурсі в цьому році.
Культура6 квітня 2018 р.
Після Києва "Євробачення" поїде у 2018 році до Лісабона

Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU

Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU

Нові правила Європейської мовної спілки містять неполітичні пастки для учасників, кажуть німецькі експерти.
Культура3 серпня 2017 р.
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