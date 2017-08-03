You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Юлія Самойлова
Тема
Юлія Самойлова - російська співачка, колишня представниця Росії на конкурсі "Євробачення-2017".
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу
"Євробачення": найгучніші скандали в історії конкурсу
Скандал з Аліною Паш - далеко не перший на конкурсі.
Культура
17.02.2022
17 лютого 2022 р.
Фінал "Євробачення-2018" - з Україною і без Росії
Фінал "Євробачення-2018" - з Україною і без Росії
Українець Melovin потрапив до вирішального раунду престижного пісенного конкурсу.
Музика
11.05.2018
11 травня 2018 р.
Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея)
Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея)
6 травня в Лісабоні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення".
Культура
06.05.2018
6 травня 2018 р.
Координатор "Євробачення": Сподіваюся, йтиметься про музику
Координатор "Євробачення": Сподіваюся, йтиметься про музику
Томас Шрайбер в інтерв'ю DW про політичні суперечки навколо "Євробачення" і підготовку Німеччини до конкурсу.
Культура
11.04.2018
11 квітня 2018 р.
"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні?
"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні?
DW з'ясовувала, у кого є реальні шанси на перемогу в конкурсі в цьому році.
Культура
06.04.2018
6 квітня 2018 р.
Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU
Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU
Нові правила Європейської мовної спілки містять неполітичні пастки для учасників, кажуть німецькі експерти.
Культура
03.08.2017
3 серпня 2017 р.
Показати більше
Реклама