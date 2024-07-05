Цей експонат, найімовірніше, походить з Єгипту: прядка зі слонової кістки. Її знайшли у Пантікапея - на місці сучасної Керчі. Дослідник Юрій Полідович вважає, що вона належала вельможній пані. Її особливість - зображення жінки з дитиною на руках, яка може бути єгипетською богинею родючості Ісідою з сином Гором. В історії релігії її вважають прообразом Богородиці з немовлям.