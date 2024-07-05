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Вікторія Покатілова | Дар'я Нинько
5 липня 2024 р.
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У Києві вперше публічно експонують виставку старовинних артефактів з Криму та Північного Причорномор'я - так зване "скіфське золото". Це археологічна спадщина півострова, яку Україна повернула з Нідерландів у листопаді  2023 року. Судовий процес, який визначив долю 565 експонатів, тривав дев'ять років. Деталі - у фотодобірці DW.