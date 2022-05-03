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Виставка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виставка".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію 03.05.2022

Від безлюдного пляжу в Одесі - до Мон-Сен-Мішель у Нормандії. У Берліні відкрилася виставка робіт неповторного українського фотохудожника Дмитра Богачука.
Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні 25.04.2022

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.
Німецький фотограф про війну на Донбасі: Не можна залишати Україну наодинці

Німецький фотограф про війну на Донбасі: Не можна залишати Україну наодинці 17.01.2022

У Німеччині невдовзі відкриється виставка світлин фотографа та журналіста Тілля Маєра "Донбас: війна у Європі". Автор розповів DW про свою роботу в Україні та поділився роздумами про цей конфлікт.
Сильвестр Сталлоне відкрив у Німеччині виставку своїх картин

Сильвестр Сталлоне відкрив у Німеччині виставку своїх картин 05.12.2021

Сталлоне з юності цікавиться живописом. У грудні в німецькому у Гаґені відкрилася виставка картин, написаних ним у різні роки. Велика експозиція присвячена ювілею знаменитого актора: цього року йому виповнилося 75 років.
Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції

Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції 25.11.2021

Фотограф Гюп Єрлікая розвінчує міфи про проституцію і показує секс-працівниць не знеособленими істотами, а людьми з власними переживаннями та надіями.

Українські науковиці - "рок-зірки" в Брюсселі (27.10.2021) 27.10.2021

У Брюсселі відкрилася виставка "Наука - це вона", яка розповідає про 12 українських жінок-науковиць. Хто вони та як популяризують українську науку серед молоді та іноземних дипломатів?
Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер

Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер 17.09.2021

Виставка в дюссельдорфському Museum Kunstpalast розповідає про модну фотографію 1990-х та супермоделей тієї епохи. А Клаудія Шиффер вперше випробувала себе в ролі кураторки.

BMW зі сміття та інші топ-3 тренди автосалону ІАА (09.09.2021) 09.09.2021

Тепер Франкфуртський міжнародний автосалон переїхав до столиці Баварії - Мюнхена і зветься ІАА Mobility 2021. І ось які три тренди привернули на ньому нашу увагу. 👀

Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу

Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу 01.08.2021

"Тут був Дюрер" - так називається виставка в Аахені, яка розкриває таємниці великого майстра Ренесансу. На що він жив насправді? Про що писав у щоденнику і як "вибивав" собі пенсію? Подробиці - у статті DW.
Антисемітизм для початківців: яка мета цієї виставки в Берліні?

"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні? 17.06.2021

Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.
Посол України у ФРН бойкотує виставку в Німецько-російському музеї

Посол України у ФРН бойкотує виставку в Німецько-російському музеї 16.06.2021

Виставка з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР проходить в музеї, в назві якого згадана лише Росія. Це "образливо з точки зору українців", заявив український посол Андрій Мельник.
Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу

Роботи німецьких фотохудожників в Одесі: зазирнути об'єктивом у душу 21.05.2021

В Одесі покажуть роботи молодих німецьких фотохудожників. DW представляє деякі зі світлин, які зможуть побачити відвідувачі фестивалю Odesa Photo Days.

Виставка тюльпанів Кекенгоф - у віртуальному режимі (09.04.2021) 09.04.2021

Знаменитий парк тюльпанів Кекенгоф у Нідерландах зазвичай приймає навесні понад мільйон відвідувачів. Однак через пандемію найбільшою виставкою квітів у Європі вже другий рік поспіль пропонують насолоджуватися онлайн.
Жадібність - лише гріх? У Штутгарті цій рисі присвятили окрему виставку

Жадібність - лише гріх? У Штутгарті цій рисі присвятили окрему виставку 30.03.2021

Жадібність традиційно сприймається як одна з вад, а в релігійних колах вважається ще й різновидом гріха. Але не все так просто. Цій старій як людство рисі присвятили окрему виставку в місті Штутгарт.

"Ключ до кімнати спогадів": Донбас на картинах переселенців (15.03.2021) 15.03.2021

У Києві працює виставка про окупацію Донбасу. Автори - художники-аматори з творчого об'єднання Vil Ganovsky T-Studio - хочуть привернути увагу до проблем переселенців. А ті з них, хто сам був змушений тікати з Донецька, за допомогою малювання намагаються подолати власну психологічну травму.
Енді Воргол, який назавжди змінив сучасне мистецтво (фотогалерея)

Енді Воргол, який назавжди змінив сучасне мистецтво (фотогалерея) 26.02.2021

Виставка у кельнському Музеї Людвіґа, присвячена світовій легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, відтепер доступна і в цифровому форматі. Цікаві факти із його життя - у фотогалереї DW.

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