Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу

"Тут був Дюрер" - так називається виставка в Аахені, яка розкриває таємниці великого майстра Ренесансу. На що він жив насправді? Про що писав у щоденнику і як "вибивав" собі пенсію? Подробиці - у статті DW.