Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції

Проституція залишається однією з тем, табуйованих у суспільстві. Зайнятим у цій сфері щодня доводиться приховувати власну особистість і буквально ховати обличчя, залишаючись при цьому людьми зі своїми страхами та сподіваннями. Виставка "Без обличчя - жінки у проституції", що проходить у музеї світових культур у Мангеймі, об'єднує ці аспекти.

Фотограф Гюп Єрлікая (Hyp Yerlikaya) працював над проектом два роки та зробив 1800 знімків. Для експозиції в музеї відібрано 40 чорно-білих робіт із 10 героїнями.

Фотографії та розповіді учасниць

В основу виставки поряд із фотографіями лягли розмови як з тими жінками, які досі займаються проституцією, так і з колишніми секс-працівницями. Жінки розповідали про свої тривоги, турботи, мрії та надії. Наприклад, одна з них у дитинстві хотіла стати поліцейською, а потім - адвокаткою. Учасниці проєкту самі визначали, де робити знімки і як їх зобразити - сидячи на ліжку, з цигаркою у руках, з дитиною на вулиці.

Білі театральні маски дозволяють учасницям проєкту зберегти анонімність

Фотографії постановочні, що не заважає їм символізувати почуття та переживання жінок, які нерідко живуть у важких умовах і піддаються остракізму з боку суспільства. Білі театральні маски дозволяють учасницям зберегти анонімність. "Проституція прилипає до тебе, її неможливо змити, спогади залишаються на все життя", - констатує одна з героїнь.

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Фотопроєкт було профінансовано винятково за рахунок пожертвувань. Ініціатором виступив консультаційний центр Amalie, який понад вісім років пропонує жінкам у Мангеймі та регіоні Рейн-Неккар психологічну, медичну та соціальну допомогу.

Більшість зайнятих у проституції хочуть піти з неї

"Ми не можемо постійно читати лекції, тож вирішили організувати фотовиставку, щоб дати суспільству уявлення про цю сферу", - пояснює засновниця Amalie Юлія Веґе (Julia Wege). Спочатку, за її словами, жінки неохоче йшли на контакт, але поступово позбавлялися замкнутості, оскільки їх уперше по-справжньому слухали.

Більшість секс-працівниць хотіли б покинути цю сферу, але не знають, як це зробити

Організатори приділяють основну увагу погляду у часто прихований та невидимий світ жінок, посунувши кліше та стереотипи про проституцію на задній план. Виставка розвінчує міфи про добровільне заняття проституцією та можливості великих заробітків. За словами Юлії Веґе, більшість жінок хочуть піти з цієї сфери, але не знають, як це зробити.

Надія на краще життя в Німеччині

І все ж жінки, багато з яких залишили рідні країни через бажання кращого життя в Німеччині, але змушені займатися проституцією, не відмовляються від мрій. "Надія - моє повсякденне життя. Щодня ви сподіваєтеся, що життя стане кращим, що прийде нормальне майбутнє", - наголошує одна з героїнь фотопроєкту.

Спочатку жінки неохоче йшли на контакт, але поступово розкрилися

Виставка під патронажем заступниці міністра з соціальних питань, охорони здоров'я та інтеграції землі Баден-Вюртемберг Уте Ляйдіґ (Ute Leidig) триває до 20 лютого 2022 року.

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З липня 2017 року у Німеччині діє закон про захист прав зайнятих у сфері секс-послуг. Однак багато хто з них критикує цю правову норму і стверджує, що закон зробив їх більш уразливими. Низка експертів закликає перейти до так званої "північноєвропейської моделі" надання секс-послуг, за якої кримінальна відповідальність може настати для клієнта та власника борделя, але не для самої секс-працівниці.