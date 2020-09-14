Через пандемію у Німеччині різко скоротилася кількість повій

Пандемія коронавірусу вплинула й на німецьку секс-індустрію. Наприкінці 2020 року в країні було офіційно зареєстровано приблизно 24,9 тисячі повій, що на 38 відсотків менше, ніж роком раніше. Про це в четвер, 1 липня, повідомило Федеральне статистичне відомство. Таке різке скорочення пояснюють тим, що через пандемію в 2020 році надання сексуальних послуг у Німеччині було дуже ускладнене або й зовсім заборонене.

Згідно з даними відомства, 79 відсотків зареєстрованих повій мали вік 21-44 роки, 18 вісотків - щонайменше 45 років, а три відсотки - від 18 до 22 років. Лише 20 відсотків повій (4900 осіб) мали німецьке громадянство. Серед іноземок переважають румунки (35 відсотків або 8800 осіб), болгарки (11 відсотків або 2800 осіб) та угорки (сім відсотків або 1800 осіб).

Читайте також: Секс за гроші: відверта розмова з німецькою повією про її роботу

Наприкінці 2020 року дозвіл на надання сексуальних послуг мали 2290 підприємств. З них 93 відсотки - це борделі, а ще сім відсотків - це різноманітні посередницькі агентства.

Під час локдауну в Німеччині довгий час було заборонене надання сексуальних послуг, проте останнім часом карантинні обмеження послабили. У Берліні, наприклад, 1 липня борделі знову запрацювали - з дотриманням гігієнічних заходів.