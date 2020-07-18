 В Німеччині підрахували кількість легальних повій-українок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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Новини

В Німеччині підрахували кількість легальних повій-українок

Федеральне статистичне відомство оприлюднило кількість офіційно зареєстрованих в Німеччині повій. Такі дані збирають уже третій рік поспіль.

Повії у борделі в Кельні (архівне фото)

Повії у борделі в Кельні (архівне фото)

У Німеччині станом на кінець 2019 року було зареєстровано 276 повій з українським громадянством. Офіційно зареєстрованих у цій сфері послуг росіянок - 278, у той час як громадянок Білорусі тільки 61 особа. Про це повідомили на запит DW у Федеральному статистичному відомстві.

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Раніше у четвер, 30 липня, відомство опублікувало загальний звіт, у якому повідомлялося, що всього у Німеччині станом на кінець 2019 року було зареєстровано 40400 повій. У відомстві зауважили, що ця статистика не враховує тих, хто здійснює свою діяльність неофіційно.

Найбільшу частку серед зареєстрованих повій складають громадянки Румунії - 35 відсотків (14300 осіб). 19 відсотків (7700) повій є власницями німецького паспорта. За ними слідують болгарки (11 відсотків, 4300 осіб) і громадянки Угорщини (8 відсотків, 3100 осіб).

Вік 78 відсотків повій становив від 21 до 44 років. 17 відсотків мали 45 років і більше, 5 відсотків мали вік від 18 до 20 років.

Наприкінці 2018 року по всій країні було зареєстровано 32800 повій. Вперше таку статистику почали збирати у 2017 році. З 1 липня 2017 року в Німеччині набув чинності закон про захист прав осіб, що займаються проституцією.

За оцінками аналітиків, реально в Німеччині можуть працювати до 400 тисяч працівниць та працівників сфери секс-послуг.  

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