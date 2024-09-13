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КультураУкраїна

Фрауенкірхе у Дрездені показує мистецтво під бомбами

Ніка Буш
13 вересня 2024 р.

У найвідомішій церкві Дрездена відкрили фотовиставку "Сильніше за бомби", яка розповідає про те, як українці живуть і захищають свою релігійну й культурну спадщину, незважаючи на війну.

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Фото з виставки "Stronger than Bombs", зроблене Емілем Дуком для New York Times в Одеському Спасо-Преображенському соборі в липні 2023 року
Фото з виставки "Stronger than Bombs", зроблене Емілем Дуком для New York Times в Одеському Спасо-Преображенському соборі в липні 2023 рокуФото: Emile Ducke/OSTKREUZ

В одній із найстаріших церков Дрездена Фрауенкірхе нині відбувається особлива виставка - "Сильніше за бомби" (Stronger than Bombs). В експозиції, яка відкрилась у четвер, 12 вересня, представлено 20 фотографій великого формату, зроблені в Києві, Одесі, Львові та околицях Харкова. На них зображені зруйновані церкви, процес евакуації мистецьких творів з музеїв і галерей, а також інші епізоди культурного життя країни, роздертої війною. За задумом організаторів, виставка має розповісти про те, як українці намагаються жити, незважаючи на воєнні дії, як вони захищають свою культурну і релігійну спадщину, під бомбардуваннями і смертельною загрозою, а також про те, як вони роблять усе можливе, щоб зберегти культурні та мистецькі артефакти для нащадків. "Вона показує болючі рани, яких російська військова агресія проти України завдає культурному ландшафту країни та життю її людей", - наголошується на вебсторінці Фрауенкірхе, присвяченій виставці.

У дрезденській церкві можна побачити роботи відомих фотографів з України, Білорусі, Німеччини, Франції, Іспанії та США. Серед них  - Євген Малолєтка, Катя Москалюк, Максим Дондюк, Михайло Палінчак, Ліза Букрєєва, Олександр Васюкович, Еміль Дук, Паула Бронштейн та інші. Багато з них регулярно публікуються в німецьких і міжнародних ЗМІ: Der Spiegel, Die Zeit, The New Times.

"Я не військовий фотограф, я не хотів ним бути і ніколи ним не буду. Але це моя країна, і я відчуваю - як фотограф-документаліст і як українець, - що зобов'язаний закарбувати цей історичний момент для сьогодення і майбутнього", - прокоментував в анонсі виставки свою участь український фотограф Максим Дондюк. Він був автором знімків Володимира Зеленського для обкладинки журналу Time - тоді, у 2022-му, журнал оголосив президента України "Людиною року", - а також безлічі інших фотографій, починаючи від 2014 року, що документують війну.

Фотографія з виставки Stronger than Bombs, зроблена Паулою Бронштейн у Львівському національному оперному театрі 10 червня 2022 року перед початком балету "Жизель"
Фотографія з виставки Stronger than Bombs, зроблена Паулою Бронштейн у Львівському національному оперному театрі 10 червня 2022 року перед початком балету "Жизель"Фото: PAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES

Виставка була організована з ініціативи міжнародної неурядової журналістської організації n-ost і відбувається у співпраці та за підтримки Української асоціації професійних фотографів, Фундації Фрауенкірхе в Дрездені, Українського інституту, який нещодавно відкрили в Берліні, Українського Дому в Дрездені, Управління з питань культури та охорони пам'яток Дрездена та інших організацій. "Фотографії, представлені на нашій виставці, ясно демонструють, якою є мета російського нападу: знищення України як незалежної держави. Завдяки цьому та іншим проєктам ми підтримуємо обмін інформацією між Україною та рештою Європи", - зазначає Ганно Ґундерт (Hanno Gundert), директор n-ost.

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Фрауенкірхе - символічне місце для виставки

Вернісаж експозиції, яка триватиме до 20 листопада 2024 року, вирішили провести з музичним супроводом - у виконанні українського скрипаля Дениса Карачевцева. У рамках фотовиставки 10 жовтня відбудеться дискусія на тему "Культура під час війни". А 25 жовтня буде показано стрічку "20 днів у Маріуполі", що отримала цього року премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Фрауенкірхе в Дрездені - одна з найкрасивіших церков у східній Німеччині, відомий зразок європейської барокової архітектури. Вона входить до списку найкрасивіших у світі знаменитих споруд, складеного на основі правила золотого перетину. Фрауенкірхе була розбомблена наприкінці Другої світової війни і відновлена на пожертви з усього світу вже після возз'єднання Німеччини. Щорічно її відвідують близько двох мільйонів людей.

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