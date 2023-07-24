Місію для оцінки збитків направить ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві організації, яка "глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад", який може бути прирівняним до воєнного злочину. У список Світової спадщини ЮНЕСКО Одеса була включена у січні 2023 року через загрозу руйнування. Станом на 20 липня ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 об'єктам культурної спадщини України.