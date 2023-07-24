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Дмитро Каневський
24 липня 2023 р.
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Топтема

Військові кораблі НАТО у Чорному морі (фото з архіву)

НАТО посилює розвідку в Чорному морі та допомогу Україні

Політика6 год. тому
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Біженці у Німеччині. Де та як їм шукають житло?

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Аварійні мости в Україні: користування на свій страх і ризик

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