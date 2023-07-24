Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури
Історичний центр Одеси, внесений до списку ЮНЕСКО, зазнав колосальних руйнувань у ході російської атаки в ніч на 23 липня 2023 року. У фотогалереї DW - огляд постраждалих пам'яток архітектури, релігії та культури.
Удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору
Внаслідок російського ракетного удару великих пошкоджень зазнав Спасо-Преображенський кафедральний собор - найбільший православний храм Одеси.
Собор з трагічною історією
Перший камінь під будівництво Спасо-Преображенського кафедрального собору був закладений у 1795 році. Храм будували за проєктом інженера Вонрезанта у стилі класицизму. У 1936 році за наказом більшовицької влади потужним вибухом були вщент зруйновані спочатку дзвіниця, а потім і собор.
Постраждалі святині
У 1999 році Одеський Спасо-Преображенський собор включили у список відтворення видатних втрачених пам'яток історії та культури України. Роботи були закінчені тільки в 2010 році. У ході ракетної атаки постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яку вважають покровителькою Одеси.
Масштаби руйнувань
Представники духовенства повідомили про пряме влучання ракети у центральний вівтар (на фото). Повідомляється також, що внаслідок атаки постраждало перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення, знищено службові приміщення нижньої частини собору, пошкоджені ікони. За оцінками архітекторів, частина споруди не підлягає ремонту і її доведеться знести.
Під російським ударом старовинна автентика Одеси
У ході атаки суттєвих пошкоджень зазнало щонайменше 28 пам'яток архітектури. Переважно це добірні будівлі XIX-XX сторіччя. Серед них будинок Кредитного товариства, Прибутковий будинок Заблудовського та Будинок Ковалевського по вулиці Гоголя (на фото) у якому жив фізик Б. Веріго. Постраждали не тільки унікальні пам'ятки архітектури, але й прилеглі одеські дворики з їхньою неповторною атмосферою.
Будинок Чижевича
Серед постраждалих об'єктів - колишній будинок громадського діяча і мемуариста Осипа Чижевича, зведений у середині ХІХ століття за проєктом архітектора Брунса. Останніми роками у підземних приміщеннях будинку активно обживалося "Театральне підземелля" - творчий креативний майданчик.
Будинок вчених
Значної шкоди завдано і Будинку вчених - пам'ятці національного значення. Будівля зведена в 1832 році у класичному стилі за проєктом архітектора Боффо. Будинок дивом вистояв у роки Другої світової. Згодом у його вишуканих інтер'єрах не раз знімали кінофільми й телепередачі. Тепер же у будівлі вибито практично всі старовинні вітражі, пошкоджено меблі. Майже все цінне постраждало, каже директор.
Будинок Соломос
Будинок Катерини Соломос збудований на початку ХХ століття і відомий тим, що помешкання у ньому мали відомі в місті медики. Останній четвертий поверх мав мансардні вікна з вітражами. Разом з дахом верхня частина будинку була вщент зруйнована російською ракетною атакою.
ЮНЕСКО направить до Одеси місію для оцінювання збитків
Місію для оцінки збитків направить ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві організації, яка "глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад", який може бути прирівняним до воєнного злочину. У список Світової спадщини ЮНЕСКО Одеса була включена у січні 2023 року через загрозу руйнування. Станом на 20 липня ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 об'єктам культурної спадщини України.