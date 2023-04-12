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Одеса
Фото: Kyodo/picture allianceФото: Kyodo/picture alliance

Одеса

Одеса - місто в Україні.

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Новини

25 листопада 2024 р.

Ракетний удар по середмістю Одеси: є постраждалі

18 листопада 2024 р.

РФ вдарила ракетою по Одесі: 10 жертв та десятки поранених

15 листопада 2024 р.

РФ атакувала Одесу дронами: загинула жінка, 10 поранених

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Докладно

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Мінна небезпека й ракетні обстріли: курортний сезон в Одесі

Мінна небезпека й ракетні обстріли: курортний сезон в Одесі

Цей курортний сезон в Одесі вже прозвали наймасовішим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи є на пляжах укриття і чому прибрали протимінні сітки - репортаж DW.
Суспільство18 липня 2024 р.11:12 хв.
Крани та будівлі порту Одеси (фото 11 січня 2023 року)

Як Україна забезпечує роботу "морського коридору"

Як Україна забезпечує роботу "морського коридору"

Після розірвання "зернової угоди" Україна організувала безпеку судноплавства самостійно. Як працює "морський коридор"?
Економіка3 квітня 2024 р.
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Як сини Пєскова, Шойгу, Соловйова уникають мобілізації

Як сини Пєскова, Шойгу, Соловйова уникають мобілізації

Чим насправді займаються діти російських політиків і пропагандистів? Це відео надане DW телеканалом ARTE @arte TRACKS.
Політика4 грудня 2023 р.31:52 хв.
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Сергій Жадан про конструктивну українізацію і критику влади

Сергій Жадан про конструктивну українізацію і критику влади

Про українізацію російськомовних українців і виїзд за кордон чоловіків в обмін на донати ЗСУ - Жадан в інтерв’ю DW.
Суспільство7 листопада 2023 р.26:53 хв.
Руйнування в Авдіївці (архівне фото)

Німецький експерт про три причини наступу РФ на Авдіївку

Німецький експерт про три причини наступу РФ на Авдіївку

Інтерв'ю DW з експертом Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе.
Конфлікти27 жовтня 2023 р.
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Як українські моряки виживають без моря під час війни 

Як українські моряки виживають без моря під час війни 

Кар'єра багатьох українських моряків під загрозою, адже їх не випускають з України. Утім, курсантів незмінно багато.
Суспільство27 жовтня 2023 р.12:26 хв.
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Заборона УПЦ (МП): яка ситуація з переходами до ПЦУ в Одесі

Попри атаки РФ на Одесу досі жодна з релігійних громад УПЦ (МП) у місті не перейшла до ПЦУ. Чому?
Суспільство25 жовтня 2023 р.09:39 хв.
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Історія 20-річних близнюків-рятувальників з Одеси

Це одні з наймолодших рятувальників України. Ще курсантами вони ліквідовували наслідки ракетного удару Росії по Вінниці.
Конфлікти4 жовтня 2023 р.06:42 хв.
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Безкоштовний трансфер для поранених військових

Інклюзивний трансфер для військових: в Одесі запустили авто, що доставляє поранених захисників до медичних закладів.
Конфлікти4 вересня 2023 р.02:57 хв.
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Тилігульський лиман замість моря: де купаються під час війни

Через мінну небезпеку купання у більшості водойм на півдні України заборонено. Втім, багатьох українців це не зупиняє...
Суспільство7 серпня 2023 р.01:52 хв.
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Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Юних переселенців безкоштовно навчають на перукарів, кухарів або столярів. Для них це також психологічна допомога.
Суспільство21 квітня 2023 р.06:55 хв.
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(Без)коштовна реабілітація: як в Одесі бійців ЗСУ лікують

Поранені бійці ЗСУ проходять безкоштовну реабілітацію в Одесі. Але гроші закінчуються, а кількість поранених зростає.
Здоров'я12 квітня 2023 р.09:30 хв.
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