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Фото: Kyodo/picture alliance
Фото: Kyodo/picture alliance
Одеса
Одеса - місто в Україні.
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Новини
25.11.2024
25 листопада 2024 р.
Ракетний удар по середмістю Одеси: є постраждалі
18.11.2024
18 листопада 2024 р.
РФ вдарила ракетою по Одесі: 10 жертв та десятки поранених
15.11.2024
15 листопада 2024 р.
РФ атакувала Одесу дронами: загинула жінка, 10 поранених
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Докладно
Мінна небезпека й ракетні обстріли: курортний сезон в Одесі
Мінна небезпека й ракетні обстріли: курортний сезон в Одесі
Цей курортний сезон в Одесі вже прозвали наймасовішим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи є на пляжах укриття і чому прибрали протимінні сітки - репортаж DW.
Суспільство
18.07.2024
18 липня 2024 р.
11:12 хв.
Як Україна забезпечує роботу "морського коридору"
Як Україна забезпечує роботу "морського коридору"
Після розірвання "зернової угоди" Україна організувала безпеку судноплавства самостійно. Як працює "морський коридор"?
Економіка
03.04.2024
3 квітня 2024 р.
Як сини Пєскова, Шойгу, Соловйова уникають мобілізації
Як сини Пєскова, Шойгу, Соловйова уникають мобілізації
Чим насправді займаються діти російських політиків і пропагандистів? Це відео надане DW телеканалом ARTE @arte TRACKS.
Політика
04.12.2023
4 грудня 2023 р.
31:52 хв.
Сергій Жадан про конструктивну українізацію і критику влади
Сергій Жадан про конструктивну українізацію і критику влади
Про українізацію російськомовних українців і виїзд за кордон чоловіків в обмін на донати ЗСУ - Жадан в інтерв’ю DW.
Суспільство
07.11.2023
7 листопада 2023 р.
26:53 хв.
Німецький експерт про три причини наступу РФ на Авдіївку
Німецький експерт про три причини наступу РФ на Авдіївку
Інтерв'ю DW з експертом Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе.
Конфлікти
27.10.2023
27 жовтня 2023 р.
Як українські моряки виживають без моря під час війни
Як українські моряки виживають без моря під час війни
Кар'єра багатьох українських моряків під загрозою, адже їх не випускають з України. Утім, курсантів незмінно багато.
Суспільство
27.10.2023
27 жовтня 2023 р.
12:26 хв.
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Суспільство
25.10.2023
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04.09.2023
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Суспільство
07.08.2023
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Юних переселенців безкоштовно навчають на перукарів, кухарів або столярів. Для них це також психологічна допомога.
Суспільство
21.04.2023
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Здоров'я
12.04.2023
12 квітня 2023 р.
09:30 хв.
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