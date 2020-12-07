Відроджений Нотр-Дам - у фотографіях
Реставрація Нотр-Даму тривала п'ять років і практично завершена. Знаменитий готичний собор Парижу готовий знову вражати світ.
Нотр-Дам готовий до відкриття
У суботу, 7 грудня, Собор Паризької Богоматері у Парижі знову відкриється після п'яти з половиною років закриття на реставрацію. Відома на національному та міжнародному рівнях пам'ятка була значно пошкоджена під час катастрофічної пожежі у квітні 2019 року. Попри тривале розслідування, причину пожежі так і не вдалося встановити.
Яскравий та блискучий
Церемонію, що відбудеться в суботу, відвідають понад 1500 запрошених гостей, серед яких глави держав та інші високопосадовці. На додаток до реконструйованої архітектури, у соборі було відчищено 2300 статуй і встановлено 1500 нових стільців. Стіни та вікна також було вимито, що призвело до створення яскравого, блискучого інтер'єру собору.
Полум'я в самому серці Парижу
Пожежу, яка спалахнула 15 квітня 2019 року на горищі під дахом собору, виявилося складно локалізувати: понад 400 пожежників працювали кілька годин, щоб взяти його під контроль. Після пожежі експерти оцінили завдану шкоду: зруйновані шпиль, каркас даху, кілька склепінь.
Вівтар у попелі
Пожежа у соборі залишила по собі уламки та сміття. На цій фотографії видно масштаби пошкоджень навколо головного вівтаря.
Відновлення та переосвячення головного вівтаря Нотр-Даму
Відновлений головний вівтар собору буде освячено у неділю, 8 грудня, паризьким архиєпископом Лораном Ульрішем за участю багатьох інших іноземних єпископів і священиків. Квитки на цю подію були розкуплені протягом лише 25 хвилин.
Париж готовий до нетерплячих глядачів
Безпека навколо Іль-де-ла-Сіт, острова на Сені, на якому розташовано Нотр-Дам, буде посилена під час заходів 7-8 грудня. Але зони для публічного перегляду на березі Сени дозволять 40 тисячам глядачів спостерігати за подіями на великих екранах.
Після пожежі: залишки обгорілого даху на підлозі собору
Собор Паризької Богоматері, збудований між 1163 і 1345 роками, є всесвітньо відомим прикладом готичної архітектури. Хоча пожежа не повалила його дзвіниці, вона спричинила обвал даху, що призвело до викиду токсичного свинцевого пилу та великої кількості уламків, які засипали підлогу нефа.
Прибрана нава собору
Президент Франції Еммануель Макрон оглянув оновлений собор за тиждень до відкриття і виступив з промовою перед будівельниками в оновленому нефі. Для фінансування реконструкції було зібрано близько 840 мільйонів євро.
Повернути до оригінального стану
Сотні ремісничих майстерень і компаній зробили свій внесок у реконструкцію собору. Фахівці з мулярства допомогли відновити обвалені склепіння, використовуючи каміння і розчин відповідно до оригінальних методів будівництва. Оскільки вода, яку використовували для гасіння пожежі, послабила каміння, що залишилося, його також обробили, щоб повернути до оригінального стану.
Стеля, що зависла в повітрі
Відреставровані склепіння знову створюють характерне для готичних соборів відчуття легкої стелі, що начебто зависла в повітрі.
Щасливий випадок
Просто пощастило, що під час пожежі три троянди Нотр-Даму, в тому числі західна на головному фасаді (вгорі), а також більшість релігійних реліквій собору, залишилися практично неушкодженими. Чотири верхніх вітражі собору (клересторій) було очищено від свинцевого пилу, їх відремонтували в майстерні Кельнського собору.
Орган зазвучить по-новому
Церковному органу, розташованому під західною трояндою, так само пощастило, і він не зазнав великої шкоди. Тим не менш, усі близько 8000 тисяч труб довелося очищати від токсичного свинцевого пилу, що осів на них під час пожежі на даху. Орган, який після пожежі не звучав на публіці, гратиме під час урочистих церемоній на вихідних.
Нотр-Дам має відкритися для туристів в середині грудня
Президент Франції Еммануель Макрон поставив амбітну мету відновити середньовічну пам'ятку за п'ятирічний період, і це, очевидно, вдалося. Відновлений собор буде відкрито для туристів 16 грудня. Очікується, що Нотр-Дам відвідуватимуть близько 15 мільйонів людей на рік - на три мільйони більше, ніж до пожежі.