Церковному органу, розташованому під західною трояндою, так само пощастило, і він не зазнав великої шкоди. Тим не менш, усі близько 8000 тисяч труб довелося очищати від токсичного свинцевого пилу, що осів на них під час пожежі на даху. Орган, який після пожежі не звучав на публіці, гратиме під час урочистих церемоній на вихідних.