Український фільм "20 днів у Маріуполі" виграв "Оскар"

"Мені хотілося б, щоб я ніколи не знімав цей фільм, - сказав Мстислав Чернов під час урочистої церемонії. - Я хотів би обміняти цей "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну".

Картина "20 днів у Маріуполі" українського відеожурналіста Мстислава Чернова про знищення цього українського міста військами РФ отримала "Оскар" як "Найкращий документальний повнометражний фільм". 96-та церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук за заслуги в галузі кінематографа пройшла в Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 11 березня.

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Кадри руйнування Маріуполя російськими військовими, які увійшли у фільм, знімала в перші дні нападу Росії на Україну команда репортерів агентства The Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов , що став режисером картини, Євген Малолєтка та продюсерка Василина Степаненко.

Приїхавши до Маріуполя в день вторгнення, 24 лютого 2022 року, Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення і залишили місто 15 березня у складі колони, що виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

У січні 2023 року фільм був удостоєний призу глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. У травні 2022-го Євгену Малолєтці та Мстиславу Чернову було присуджено премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), а в грудні - премію "Репортерів без кордонів" "За свободу преси". Євген Малолєтка 2023 року став лауреатом конкурсу World Press Photo, раніше його визнали фотографом року за версією британської газети The Guardian.

Драма про Освенцім "Зона інтересів" - найкращий міжнародний фільм

Картина "20 днів у Маріуполі" претендувала також на "Оскара" в категорії "Найкращий міжнародний фільм", однак цю нагороду отримала британська драма про концтабір Освенцім "Зона інтересів".

У цьому фільмі, знятому британським режисером Джонатаном Глейзером за однойменною книжкою Мартіна Еміса та номінованому на "Оскар" в п'яти категоріях, німецька акторка Сандра Гюллер (Sandra Hüller) грає дружину команданте концтабору Рудольфа Гесса (Rudolf Höß). Раніше ця стрічка встигла завоювати безліч нагород, одна з яких - гран-прі Каннського кінофестивалю.

Німецька акторка Сандра Гюллер на премії "Оскар" Фото: Kevin Sullivan via ZUMA Press Wire/picture alliance

Сім "Оскарів" "Оппенгеймера"

"Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана отримав "Оскар" як найкращий фільм. Картина, що оповідає про долю "батька атомної бомби" - американського фізика-ядерника Роберта Оппенгеймера, - вважалася одним із фаворитів кінокритиків. Загалом він претендував на 13 статуеток, а отримав сім.

"Оппенгеймер" отримав Оскари у номінаціях "Найкращий монтаж", "Найкраща операторська робота" і "Найкращий саундтрек". Режисер фільму Крісофер Нолан отримав нагороду як "Найкращий режисер", Кілліан Мерфі - як найкращий виконавець чоловічої ролі.

Кілліан Мерфі, який зіграв Роберта Оппенгеймера Фото: Patrick T. Fallon/AFP

У підсумку Роберт Дауні-молодший, який зіграв в "Оппенгеймері" главу комісії з атомної енергії США Льюїса Штрауса, отримав нагороду в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Для актора це перший "Оскар". Нагороду йому вручив американський актор Ке Гюї Куан, який торік став найкращим у тій самій номінації за роль у фільмі "Все скрізь і одразу". Раніше за роль Льюїса Штрауса у фільмі "Оппенгеймер" Роберт Дауні-молодший був удостоєний "Золотого глобуса", премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA), а також премії Гільдії кіноакторів.

Переможці інших номінацій кінопремії "Оскар"

Емма Стоун була удостоєна нагороди як найкраща актриса за роль у фільмі "Бідолашні створіння".

Емма Стоун Фото: PAT BENIC/UPI Photo/IMAGO

Найкращим короткометражним фільмом було визнано картину "Чудова історія Генрі Шуґара".

Нагорода за найкращий оригінальний сценарій дісталася фільму "Анатомія падіння" французького режисера Жюстін Тріє. Приз у номінації "Найкращий адаптований сценарій" отримала картина "Американське чтиво".

Статуетку за найкращий анімаційний фільм присудили картині "Хлопчик і та Чапля" японського мультиплікатора Хаяо Міядзакі. Для останнього це вже третій "Оскар".

Найкращим короткометражним мультфільмом було визнано роботу "Війна закінчилася! Натхненно музикою Джона і Йоко".

Нагороду за найкращу жіночу роль другого плану отримала афроамериканська актриса Давайн Джой Рендольф, яка зіграла у фільмі "Залишені".

"Оскар" за найкращий грим і зачіски було присуджено картині "Бідолашні створіння". Ця ж робота перемогла в номінаціях "Найкращий продакшн-дизайн" і "Найкращий дизайн костюмів".

Тим часом найкращою оригінальною піснею було визнано "What was I made for?" з фільму "Барбі".