Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію BAFTA

Стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", яка показує руйнування міста в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, здобула перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм".

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Українська стрічка претендувала на перемогу і в категорії "Найкращий неангломовний фільм", однак її здобув фільм "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера - в український прокат він вийде 22 лютого. Ця стрічка також отримала перемогу у номінації "Найкращий британський фільм", ще однієї статуетки вона було удостоєна за кращий звук.

77-ма церемонія вручення нагород відбулася в Лондоні 18 лютого, переможці у номінаціях також вказані на сайті BAFTA.

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"Опенгеймер" переміг у семи номінаціях

Кілліан Мерфі був визнаним кращим актором за версією BAFTA за роль творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

Біографічний фільм з елементами трилера "Опенгеймер" переміг у семи номінаціях BAFTA. Він став найкращим фільмом 2023 року, а його творець Крістофер Нолан переміг у номінації "Найкраща режисерська робота".

Ірландець Кілліан Мерфі, який зіграв роль творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера, визнаний найкращим актором, а Роберт Дауні-молодший, який зіграв у картині американського бізнесмена Льюїса Штрауса, удостоєний нагороди за найкращу чоловічу роль другого плану.

Крім того, стрічка Нолана, яка була номінована у 13 категоріях, отримала премії за кращу операторську роботу, кращий монтаж та кращу музику до фільму.

Інші переможці BAFTA

Емма Стоун отримала статуетку BAFTA - її визнали кращою акторкою за роль у фільмі "Бідолашні створіння" Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

Найкращою акторкою була визнаная Емма Стоун за роль у фільмі Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння". Ця стрічка перемогла також у номінаціях на кращий грим та зачіски, кращий дизайн костюмів, кращі візуальні ефекти, а також кращу роботу художника-постановника. Стоун вже отримувала премію у цій категорії за музичну картину "Ла-Ла Ленд".

Нагороду за найкращу жіночу роль другого плану вручили американці Да'Він Джой Рендольф, яка знялася в комедійній драмі Александра Пейна "Залишенці". Премії за найкращий оригінальний сценарій удостоєні французи Артур Арарі та Жюстін Тріє за драму "Анатомія падіння".

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Фільм "20 днів у Маріуполі" - в шортлисті "Оскара"

Раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до короткого списку "Оскара" - премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Він попередньо включений до двох категорій - "найкращий документальний фільм" і "найкращий іноземний фільм". Остаточних номінантів оголоcять 23 січня, а церемонія нагородження відбудеться 10 березня.

"20 днів у Маріуполі" показує руйнування міста російськими окупаційними військами в перші дні повномасштабної війни РФ проти України, зокрема бомбардування пологового будинку. Кадри знімала команда репортерів агентства Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, котрий став режисером фільму, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Приїхавши до міста 24 лютого 2022 року, вони були єдиними представниками західних ЗМІ, що залишилися в Маріуполі під час наступу військ РФ. Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях і фіксували численні жертви серед цивільного населення. Вони залишили місто 15 березня в складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

За свою роботу журналісти отримали премію DW "За свободу слова", премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів", а також Пулітцерівську премію 2023 року в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству". Фільм "20 днів у Маріуполі" у січні 2023 року відзначили призом глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс" (Sundance).