Врятовані від війни: виставка рідкісних ікон з України у Луврі
У паризькому Луврі відкрилась виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків". Докладніше про рідкісні експонати - у фотоогляді DW.
Фото: Michel Euler/AP/picture alliance
Ікона "Святі Платон і Гликерія"
Ця стародавня християнська ікона з монастиря Святої Катерини на горі Синай у Єгипті, якій близько півтори тисячі років, є частиною колекції найдавніших православних ікон, що збереглися до наших часів.
Фото: Michel Euler/AP/picture alliance
Ікона "Святий Іван Хреститель"
Візантійські ікони VI-VII століть представлені у паризькому Луврі, де 14 червня відкрилась виставка "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків".
Фото: Michel Euler/AP/picture alliance
Ікона "Святі Сергій і Вакх"
До Музею Ханенків ці ікони надійшли 1941 року. А до цього перебували в Антирелігійному музеї, створеному радянською владою на основі експонатів із різних релігійно-мистецьких фондів. До Києва вони потрапили у XIX столітті - настоятель Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрит Порфирій Успенський привіз їх з паломництва на гору Синай.
Фото: Michel Euler/AP/picture alliance
Ікона "Богородиця з Дитям"
На початку повномасштабної війни Росії проти України колекцію музею Ханенків було терміново евакуйовано. І не дарма, адже у жовтні 2022 року будівля музею та його інтер'єри зазнали ушкоджень під час ракетного обстрілу Києва. До Франції ці ікони везли під охороною через Польщу та Німеччину.
Фото: Michel Euler/AP/picture alliance
Ікона Святого Миколая, мікромозаїка, кінець XII ст.
Ця ікона була придбана подружжям Ханенків під час однієї з подорожей. Проєкт музею з Лувром здійснюється у партнерстві з Міжнародним альянсом із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH), який займається збереженням української спадщини. Після експонування ікони дослідять в лабораторіях Наццентру досліджень і реставрації музеїв Франції. Виставка у Луврі триватиме до 6 листопада 2023 року.