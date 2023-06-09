На початку повномасштабної війни Росії проти України колекцію музею Ханенків було терміново евакуйовано. І не дарма, адже у жовтні 2022 року будівля музею та його інтер'єри зазнали ушкоджень під час ракетного обстрілу Києва. До Франції ці ікони везли під охороною через Польщу та Німеччину.