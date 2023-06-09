  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
5 фото
МистецтвоФранція
Дмитро Каневський
14 червня 2023 р.
https://p.dw.com/p/4SYym
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Водою підтопило сміттєзвалища, могильники та склади з невикористаними пестицидами

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Катастрофи10 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Конфлікти13 год. тому04:18 хв.
external

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Природа й екологія17 год. тому01:21 хв.
Наслідки від скорочення поставок зерна з України глобально можут стати відчутними радше у довгостроковій перспективі, каже професор фон Крамон-Таубадель

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

Економіка19 год. тому
external

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Конфлікти20 год. тому01:35 хв.
У залі Бундестагу (архівне фото)

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

Політика13 год. тому
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

Політика16 год. тому
На головну сторінку