У Німеччині відкриваються різдвяні ринки

Зазвичай традиційні різдвяні ринки відкриваються в Німеччині наприкінці листопада. Однак є й такі, що вже розпочали свою роботу. До вашої уваги - шість ринків.

Нам вдалося нарахувати в Німеччині щонайменше шість різдвяних ринків, які відкриті вже зараз - від початку листопада або навіть від середини жовтня. Темніє цієї пори рано, погода за температурою і вологістю подібна до грудневої, тож загалом атмосфера - цілком підходяща.

Отже, куди податися в Німеччині, якщо різдвяного настрою захотілося просто зараз?

Пряниковий базар у Пульсніці

Чарівне містечко Пульсніц (Pulsnitz) у федеральній землі Саксонія розташоване неподалік від Дрездена. Тут уже 7 листопада відкрився "Пряниковий ринок" (Pfefferkuchenmarkt) .

У кожному будиночку свої пряники Фото: Max Gaertner/imageBROKER/picture alliance

Містечко відоме своїми пряниками з великою кількістю спецій. Скуштувати їх можна і на цьому затишному ринку до 9 січня 2025 року.

Перша згадка про традиційні пряники зустрічається в історичних документах 1558 року. Дев'ять місцевих підприємств продовжують виготовляти їх за старовинними родинними рецептами. І саме вони з їхніми пряниками - головні на різдвяному ринку.

Кожна пряникова крамниця пропонує свою фірмову випічку - з неповторним смаком. Відвідувачі можуть легко отримати уявлення про широкий асортимент і безпосередньо порівняти різні смакові нюанси.

Різдвяний ринок у Гамбурзі

На півночі Німеччини, у Гамбурзі, відкрито для відвідувачів "Вандсбекські зимові чари" (Wandsbeker Winterzauber) - вже з 1 листопада. Розташування, як зрозуміло з назви, в гамбурзькому районі Вандсбек. Крім традиційних страв і міцних напоїв, тут ще є ковзанка із синтетичним льодом. Ринок зачиниться 1 січня 2025 року.

На різдвяному ринку Wandsbeker Winterzauber у Гамбурзі - фірмові чашки для глінтвейну, пуншу та чаю зі спеціями та інших гарячих напоїв Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Різдвяні ринки в Берліні

Столиці теж хочеться раніше зануритися в атмосферу Різдва. З 1 листопада і до 1 січня на Потсдамській площі (Potsdamer Platz) відкрито "Зимовий світ" (Winterwelt) - з традиційними дерев'яними будиночками, що пропонують їжу, напої та сувеніри, і величезною гіркою, яка потішить шанувальників швидкої їзди.

Несподівано! В одному з ігрових автоматів на різдвяному ринку в берлінському Ліхтенбергу ось такі іграшки. Не всім відвідувачам ринку таке подобається, повідомляють німецькі ЗМІ Фото: Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress/picture alliance

З 1 листопада по 28 грудня працює "Ліхтенберзький зимовий час" (Lichtenberger Winterzeit) у берлінському районі Ліхтенберг (Lichtenberg). По п'ятницях - знижки для родин із дітьми: усі атракціони за пів ціни. Для шанувальників "спокійних" розваг - гігантське оглядове колесо, з якого проглядається кілька столичних пам'яток і, звісно, сам ринок - з його яскравими вогнями.

На ринку в Ессені уже зараз можна купити близьким подарунки на Різдво Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Різдвяний ринок в Ессені

Цей ринок названо так, бо проводиться в районі Штееле (Steele) міста Ессена (Essen) - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Штеельський різдвяний ринок (Steeler Weihnachtsmarkt) відкрився 2 листопада, закриється 5 січня. По п'ятницях і суботах з 19 до 22 години - вечірка просто неба. На сцені - музиканти з безкоштовними запальними концертами. Тут же - виставка паротягів, а на дечому можна навіть покататися. І в самому центрі ринку - 15-метрова ялинка, що крутиться навколо своєї осі під різдвяну музику раз на годину по п'ять хвилин. За два євро змусити її зайвий раз прокрутитися може будь-який відвідувач ринку, а зібрані кошти йдуть на благодійні цілі - дітям і сім'ям регіону, які потребують допомоги.

Різдвяний ринок у Баварії

Зимове село -Winterdorf у баварському Байройті відкрилося вже в середині жовтня і пропрацює до 31 грудня.

"Зимове село" в Байройті - це тисячі туристів щороку Фото: Pia Bayer/dpa/picture alliance

Щовечора - нова програма, тематичні вечірки, 16 сортів гарячих напоїв, включно з фірмовим глінтвейном "Hüttenfieber" і пуншем.