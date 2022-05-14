У Турині розпочався фінал "Євробачення-2022"

Фінал "Євробачення-2022" розпочався у Турині в суботу, 14 травня, о 22 годині за київським часом. У конкурсі беруть участь представники 25 країн. 20 з них визначилися за результатами двох півфіналів, які пройшли 10 та 12 травня. Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція автоматично проходять до фіналу як найбільші донори Європейської мовної спілки (організатора Євробачення).

Читайте також: На "Євробаченні-2022" у Турині стали відомі всі фіналісти

Фаворит "Євробачення-2022"

За даними букмекерів, фаворитом конкурсу в Турині є Україна. Якщо прогнози справдяться, то це стане третьою перемогою України на "Євробаченні" після того, як вона вперше взяла участь у ньому 2003 року. Роком пізніше українська співачка Руслана перемогла на конкурсі в Стамбулі, а українка Джамала - у Стокгольмі 2016 року. Цього року Україну представляє гурт Kalush Orchestra із піснею "Stefania". Хороші шанси потрапити до першої п'ятірки має Великобританія, Швеція, Італія та Іспанія. Росія та Білорусь участі в конкурсі цього року не беруть.

Білорусь відсторонили від конкурсу 2021 року через порушення правил. Текст пісні від цієї країни не відповідав вимогам конкурсу, які забороняють політичні заяви. Росію відсторонили від участі черезвійну проти України.

Читайте також: Kalush Orchestra: На "Євробаченні" ми показуємо, що українська культура жива

Де відбудеться "Євробачення-2023"

Країна-переможниця отримує право проводити наступний конкурс. Але Європейський мовний союз може перенести "Євробачення" до іншої країни, якщо немає умов для його проведення. В інтерв'ю DW соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк висловив сподівання, що "Євробачення-2023" відбудеться в Україні. Європейська мовна спілка не робила офіційних заяв про можливість проведення "Євробачення" в країні, яка зазнала російської агресії. Попри анексію Криму та війну на сході України, 2017 року конкурс проходив у Києві.

В історії Євробачення (конкурс вперше відбувся 1956 року) були випадки, коли країна-переможець не змогла його провести. Так, 1980 року від цього права відмовився Ізраїль, через те, що не міг проводити конкурс двічі поспіль після двох перемог. Того року "Євробачення" провели у Гаазі в Нідерландах.

