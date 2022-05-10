Kalush Orchestra: На "Євробаченні" ми показуємо, що українська культура жива

Deutsche Welle: Олеже, як справи в мами Стефанії? Вона зараз у Калуші? Як там справи? Як ситуація?

Олег Псюк: Всім привіт! Це гурт Kalush Orcestra. Так, моя мама в Калуші зараз перебуває. Справи в неї нормально - працює в магазині, займається своїми буденними речами. В Калуші повітряна тривога приблизно чотири рази на день або просто багато разів, тому не можу сказати наскільки взагалі в Україні десь є безпечне місце.

У твоїй пісні "Стефанія" співається про те, що син - люблячий син - завжди знайде дорогу до матері, навіть якщо всі шляхи будуть знищені. Ця пісня була написана до війни. Чи було це таким передчуттям війни?

Навіть не передчуття війни. А просто… знаєте, коли пісня або будь-яка творчість вона така довга - на віки, то в ній шукається дуже багато різних змістів, у ній бувають такі речі, що щось вгадується, а щось дуже влучно виходить, хоча писалося не в той період часу і таким чином воно так сталося і з цією піснею. І так, хоч ця пісня писалася задовго до війни, але після війни вона почала набувати дуже багато нових значень. Багато людей почали сприймати її як "Україна - моя мати". Таким чином ця пісня стала дуже близька для всіх українців.

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Ви вирішили брати участь у конкурсі до війни. Тепер у Вас на батьківщині - в Україні - вирує війна. Може, варто було б все-таки відмовитися від "Євробачення", адже в Україні - в серці Європи - зараз точиться війна, а тут народ веселиться, танцює.

Ми сюди приїхали з сумною піснею і з меседжем якраз про те, що навпаки - нам потрібно заявляти про себе. Нашу культуру зараз спробують знищити, а ми тут для того, щоб показати всім, що наша культура є - вона жива. Наша музика жива і вона дуже цікава - вона має щось унікальне, свою ідентичність і дуже гарний почерк.

Ну і як Ви почуваєте себе тут. Посеред цього великого свята з таким Вашим меседжем?

Відчуваємо велику відповідальність через те, що "Євробачення" для України завжди було дуже важливим, а під час війни це ще більше важливо. Люди, які не слідкували за "Калушем" (гуртом Kalush Orcestra. - Ред.) або не слідкували за "Євробаченням" зараз всі слідкують, як саме ми представимо Україну. Всі дивляться, тому нам дуже важливо бути обачними й показати нашу країну у всій можливій красі й закликаємо всіх: "Зверніть увагу на Україну всіх аспектах і допоможіть нам!".

Я стежив за Вашим виступом на сцені. За цим стежили й українці. Багато хто з них горді через те, що Ви представляєте країну й вболівають за Вас. Але в соцмережах були й інші коментарі: "Чому Ви такі дипломатичні й не використовуєте можливості прямого ефіру для того, щоб Україні надали більшу підтримку?" Що Ви можете сказати цим юзерам?

Майже в кожному інтерв'ю й у Вашому також я розказую про меседжі, які нам потрібно донести, але стосовно порушення правил Євробачення - ми дотримуємось цих правил через те, що вони є й ми мусимо їх дотримуватись. Але є дуже багато меседжів, які потрібно донести, тому нам потрібна допомога Україні в усіх можливих аспектах. Куди не глянь. Наприклад, наших людей зараз оточили на "Азовсталі" великі війська і вони просто кругом і їх не можна ніяк випустити, тому ми просимо третю країну втрутитися, щоб вони просто дали людям вийти, тому що все вже - вони просто оточені. Ті, хто нас чують, допоможіть нам з цим!

Я знаю, що до конкурсу у Вас був промотур - Ви були на вечірках, концертах, де Ви показували QR код "Допомогти Україні". Наскільки успішною була ця акція?

Це був промотур до "Євробачення". Ми виступали на декількох майданчиках у декількох країнах. Так, це був промотур також у підтримку України. Ми поставили QR код на великий екран і збирали гроші на офіційні фонди України.

Ви сказали, що Ваша мета - показати, що є українська культура, що вона існує, що вона чудова й гарна. Тож для Вас важлива участь, чи Вам потрібно обов'язково перемогти на "Євробаченні"?

Я вважаю, що перемога для України важлива у всіх можливих аспектах і перемога на “Євробаченні” дуже сильно підняла б дух українців. І це була б дуже хороша новина. В Україні хороших новин не було від початку війни.

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Перед виступом гурту сцену конкурсу в Турині підсвітили кольорами українського прапора

Якщо Ви переможете на Євробаченні, то це вже буде третя перемога України на цьому конкурсі. Як гадаєте, а чи можливо буде провести конкурс наступного року в Україні, адже значна частина країни зруйнована?

Так, ми впевнені, що тоді Україна прийме "Євробачення" і проведе його в цілісній, щасливій, розбудованій Україні.

Що буде після Турина? Які у Вас плани на час після завершення "Євробачення"?

У нас тимчасовий дозвіл на виїзд і одразу після Євробачення ми повертаємось в Україну і будемо займатися своїми справами. Допомагати Україні. В мене, наприклад, є волонтерська організація, ми допомагаємо людям з транспортом, ліками, житлом - всім, чим тільки можемо. В нас є група в Телеграмі, куди може зайти кожен українець і написати де він, звідки, яка потрібна допомога й ми допоможемо.

Один з членів Вашого колективу допомагає по-іншому - він в армії. Що чути від нього?

Так. Він обороняє Київ. У нього все добре. Він повністю екіпірований і споряджений. Все добре.

І запитання, яке я не можу не поставити: чому рожевий картуз? Що означає ця рожева панама?

Тут немає якоїсь суперзадумки. Через те, що просто перший кліп, який дуже сподобався людям - "Не маринуй" називається - я був у цьому образі, в панамці, і дуже сильно людям запам'ятався й сподобався, таким чином я якось вирішив: нехай це буде така фішка.

Рожевий капелюх фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка не містить нічого сакрального

Вона приносить Вам удачу?

Надіюсь, що так, раз я з нею вже стільки штук пройшов.

І останнє запитання. Deutsche Welle - це міжнародна організація й медіакомпанія. Є також і російська редакція. Російські глядачі теж дивляться "Євробачення". У Вас є, можливо, послання російською мовою до них?

Немає.

Тоді, можливо, українською?

А повторіть запитання.

Є російські глядачі, які дивляться "Євробачення", люблять "Євробачення". Але Росія не бере участі, її виключили з "Євробачення". Та все одно люди дивляться на сайті конкурс. Що Ви могли б сказати цим людям - росіянам, які дивляться "Євробачення" і бачать Вас на сцені?

ОК. До всіх, хто не розібрався - як Ви бачите, Росію дискваліфікували з усіх можливих івентів, конкурсів і всього, чого тільки можна. І люди, які говорять, що вони не до кінця розібралися, - то якраз саме це і робиться для того, щоб показати, що щось тут не так, що просто так у 2022 році не має одна країна в центрі Європи нападати на другу - це ненормально. Тому робіть висновки!

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