 На ″Євробаченні-2022″ у Турині стали відомі всі фіналісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2022

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Новини

На "Євробаченні-2022" у Турині стали відомі всі фіналісти

Імена всіх фіналістів конкурсу визначились за підсумками другого півфіналу. Україна двома днями раніше здобула путівку у фінал "Євробачення". У ньому виступить і Німеччина.

The Rasmus з Фінляндії

The Rasmus з Фінляндії

Другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022" завершився у Турині пізно увечері у четвер, 12 травня. 18 учасників розіграли останні 10 путівок у фінал "Євробачення". У нього пройшли Шелдон Райлі (Австралія), Надір Рустамлі (Азербайджан), Джеремі Макізе (Бельгія), Охман (Польща), WRS (Румунія), Konstrakta (Сербія), The Rasmus (Фінляндія), We are domi (Чехія), Корне Якобс (Швеція), Стефан (Естонія).

Інші учасники фіналу "Євробачення-2022"

Перші 10 путівок у фінал розіграли 10 травня. У нього, зокрема, пройшли головний фаворит нинішнього "Євробачення", український гурт Kalush Orchestra, Роза Лінн з Вірменії, Моніка Лю з Литви, Аманда Георгіаді Тенфіорд від Греції, молдавський колектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

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Не треба проходити сито півфіналів Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. Цих п'ятьох найбільших донорів Європейського мовного союзу (організатора конкурсу) одразу номінують своїх представників у фінал "Євробачення". Росія та Білорусь не беруть участь у конкурсі. Росія була відсторонена після нападу на Україну, Білорусь - у 2021 році через порушення правил "Євробачення". Ці дві країни не показують конкурсу у телеефірі. Його пряму трансляцію можна переглянути на офіційному сайті "Євробачення" у суботу, 14 травня.

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