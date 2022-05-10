Перший півфінал "Євробачення-2022": між сумом та радістю

Конкурс "Євробачення-2022", що проходить у Турині, дав відповідь на запитання, чи можна влаштовувати європейське свято, коли у самому серці континенту йде кровопролитна війна. Як може бути представлена ​​на ньому країна, яка стала жертвою віроломної агресії?

Європа, що ледь оговталася від пандемії коронавірусу, спрагла за святковими подіями, за заповненими фанатами футбольними стадіонами та концертними майданчиками. Тож глядачі у залі Pala Olimpico, побудованому до зимових Олімпійських ігор у Турині у 2006 році, охоче та з радістю піднімалися зі своїх місць, щоб потанцювати під молдавський фолк, австрійський євроденс чи норвезький електропоп.

Stand up with Ukraine

Але не менший відгук у публіки, журі та телеглядачів знайшли пронизані смутком нідерландська балада, ностальгічне фаду з Португалії та, звісно, ​​українське чоловіче багатоголосся у поєднанні з відмінним репом. Через війну до Kalush Orchestraна конкурсі прикута особлива ​​увага. Але річ не лише у солідарності з Україною. Країні вже другий рік поспіль вдається стильно поєднати сучасну музику з народною. А лаконічна графіка точно передала глибину почуттів не лише матері Стефанії, якій спочатку присвятив композицію соліст гурту Олег Псюк. Більшість публіки в залі стоячи вітала виступ Kalush Orchestra.

Zdob si Zdub & Advahov Brothers з Молдови

Зовсім в іншому - танцювальному - стилі мікс жанрів вдався представникам Молдови. Гурт Zdob si Zdub добре знайомий фанатам "Євробачення". Він уже двічі брав участь у конкурсі і щоразу був гарантом гарного настрою. У 2005 році, тобто ще до "Бурановських бабусь", колектив запам'ятався веселою старенькою на сцені у кріслі-гойдалці, що б'є у величезний барабан. У 2011 році - гігантськими ковпаками та артисткою на одноколісному велосипеді. Цьогоріч замість Філіпа Кіркорова, до покровительства якого на "Євробаченні" Молдова вдавалася останніми роками, Zdob si Zdub покликали братів Адвахових. Вийшов танцювальний фолк про поїзд, що йде з Кишинева не на схід, а на захід - у Бухарест.

Норвезький електро-поп і шансон... литовською

Про гарний настрій подбав і норвезький колектив Subwoolfer. Хто справді ховається за масками жовтих вовків - великий секрет. Норвезька делегація вигадала до конкурсу в Турині легенду про те, що ці істоти спустилися з Місяця на землю у пошуках пророка. У танцювальній композиції вони пропонують згодувати вовку банан. Вдавим вийшов жарт чи ні, сказати важко, але номер точно вдався. У його успіху мало хто сумнівався.

Subwoolfer з Норвегії чи все ж таки з Місяця?

Несподіванкою для багатьох журналістів, акредитованих на "Євробаченні", став вихід у фінал представниці Литви Моніки Лю з французьким шансоном, заспіваним литовською мовою. Втім, дехто називає композицію "Sentimentai" (почуття) "гіпнотичним електро-попом". Почуття ці, швидше, сумні. Такими є і, наприклад, кантрі-балада у стилі 70-х років минулого століття ісландського гурту Systur та сучасне фаду співачки Маро з Португалії. Разом з бек-вокалістками їй, як і ісландкам, вдалося напрочуд гармонійно, меланхолійно та красиво виконати свої номери.

У першому півфіналі "Євробачення-2022" балади взяли гору

Про сильні почуття та переживання йдеться у композиції "De Diepte" (глибина) S10 з Нідерландів. Сценічне ім'я співачки, яка в минулому потерпала від депресії, похідне від її справжнього імені Стін. Для того щоб вийти у фінал, їй не знадобилися спецефекти. Достатньо було сконцентруватися на співі.

Новий грецький мінімалізм - Аманда Георгіада Тенф'єрд

Мінімалістична хореографія та музичне аранжування у поєднанні з сильним голосом Аманди, яка представляє Грецію, справили потрібне враження на телеглядачів та журі. Вони оцінили її трихвилинну (така максимальна тривалість пісні на "Євробаченні") мелодраму "Die Together". Примітно, що номер Греції цього разу ставив Фокас Євангелінос, відомий своїми технічними трюками. Цього разу він вибрав інший шлях.

Ефектне закінчення першого півфіналу

Сильні почуття, дуже низький голос, що нагадує голос легендарного Луї Армстронга та виразна міміка катапультували у фінал представника Швейцарії Маріуса Беара із джазовою баладою "Boys do cry". У фіналі, що відбудеться у суботу, 14 травня, ми побачимо і Розу Лінн з Вірменії. У постановці номера їй вдалося використати багато можливостей високотехнологічної сцени в Турині з колами, що обертаються, і арками. Через війну в Нагірному Карабаху Вірменія пропустила минулорічний конкурс, але гідно повернулася.

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Не зміг свого часу виступити на Євробаченні Діодато. Він мав представляти Італію у 2020 році у Роттердамі. Той конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У Турині Діодато з'явився на сцені як гість наприкінці шоу. І прониклива до мурашок по шкірі композиція "Fai rumore" (шуміти) стала гідним музичним завершенням вечора. Діодато ніби виплеснув усі накопичені не лише у нього почуття, про які неможливо більше мовчати.