 Конкурс ″Євробачення-2022″ відкрився в італійському Турині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2022

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Новини

Конкурс "Євробачення-2022" відкрився в італійському Турині

Церемонія відкриття "Євробачення" пройшла у королівському палаці Венарія. Вона зібрала всіх учасників цьогорічного конкурсу з 40 країн.

Kalush Orchestra з України

Kalush Orchestra з України

Музичний конкурс "Євробачення-2022" відкрився ввечері 8 травня в італійському місті Турин.

У королівському палаці Венарія виконавців із 40 країн-учасниць вітали мер Турина, очільник регіону П'ємонт, керівництво Європейської мовної спілки та організатори конкурсу в Італії. Кульмінацією церемонії став традиційний прохід конкурсантів килимовою доріжкою, яка на "Євробаченні" не червоного, а бірюзового кольору.

Війна в Україні та "Євробачення"

Тема війни в Україні на церемонії не порушувалася. Україну на "Євробаченні" представляє Kalush Orchestra. Соліст гурту Олег Псюк, відповідаючи на запитання ведучого про їхній музичний стиль, зазначив: "Зараз як ніколи важливо показати світові нашу культуру". Учасниці ісландського гурту Systur заспівали приспів із пісні Джона Леннона "Imagine", яка вважається антивоєнним гімном.

Проте напередодні конкурсу солідарність із Kalush Orchestra та з Україною висловили багато виконавців. Так, переможці минулого "Євробачення" гурт Maneskin записали пісню We're gonna dance on gasoline в рамках кампанії Stand Up For Ukraine. Виступаючи з нею на концертах, зокрема на американському фестивалі Coachella, музиканти проголошували "антипутінські лозунги".

Конкурсант "Євробачення" від Німеччини Малік Гарріс (Malik Harris) виграв національнй відбір, виступаючи з гітарою зі стікером у кольорах прапора України та написом I stand with Ukraine. Грузинський гурт Circus Mircus відклав прем'єру кліпу на свою конкурсну пісню, виклавши у YouTube такий запис: "Відео недоступне. Виконавець засуджує російське вторгнення в Україну". 

Секстет із Латвії Citi Zeni записав українською мовою кавер-версію конкурсної композиції українських учасників. Також пісню Stefania разом із Kalush Orchestra українською мовою виконали учасники від Фінляндії - популярний рок-гурт The Rasmus. 

Представник Ізраїлю на "Євробаченні" Michael Ben-David публічно заявив, що Україна має виграти не тільки цей конкурс, а все - тобто війну. За прогнозами букмекерів, Kalush Orchestra є основним фаворитом на перемогу, значно випереджаючи учасників із Італії та Великобританії.

Півфінали "Євробачення-2022" пройдуть 10 та 12 травня, а фінал - у суботу, 14 травня.

Вигнанці "Євробачення"

Росія та Білорусь не беруть участь у цьогорічному конкурсі.

Організатор "Євробачення" виключив Росію з конкурсу вже наступного дня після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після цього РФ вийшла з Європейської мовної спілки.

Білорусі відмовили в праві виступати на конкурсі ще на етапі відбору в 2021 році. Причиною став політичний текст пісні білоруських учасників.

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