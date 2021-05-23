 ″Євробачення-2021″: перемогла Італія, Україна - п′ята | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2021

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Новини

"Євробачення-2021": перемогла Італія, Україна - п'ята

Рок-гурт з Італії Maneskin посів перше місце, а український гурт Go_A - п'яте. Конкурс "Євробачення-2021" проходив при дотриманні жорстких правил для запобігання коронавірусу.

Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на Євробаченні-2021

Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021"

Переможцем "Євробачення-2021" став рок-гурт з Італії Maneskin. На пісенному конкурсі у Роттердамі музиканти виконали композицію в стилі хард-рок "Zitti e bouni". Результати голосування глядачів і національних журі оголосили після фіналу "Євробачення" в ніч на неділю, 23 травня.

Топ-10 "Євробачення-2021" і один аутсайдер

Місця в першій п'ятірці розподілилися наступним чином. Maneskin (Італія) - перше місце, Барбара Праві (Франція) - друге, Gjon's Tears (Швейцарія) - третє, Daði og Gagnamagnið (Ісландія) - четверте, Go_A (Україна) - п'яте.

За ними йдуть Blind Channel (Фінляндія), Дестіні (Мальта), The Roop (Литва), Маніжа (Росія), Стефанія (Греція). Німець Єндрік (Jendrik) посів в загальному заліку передостаннє, 25 місце, а останнє місце отримала Великобританія, яка не отримала жодного балу.

  • Переможці Євробачення-2021

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Переможці "Євробачення-2021"

    Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021" у Роттердамі з піснею "Zitti e buoni". Колектив Go_A з України з піснею "Shum" посів п'яте місце, Маніже від Росії з композицією "Russian woman" - дев'яте, Єндрік з Німеччини з "I do not fell hate" - 25 місце. Загалом у фіналі виступили виконавці з 26 країн. DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу.

  • Maneskin, Італія

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Maneskin, Італія - перше місце

    Гламурні, андрогінні італійські рокери - діти 21-го століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже слух, повинен знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок лунає мелодичніше.

  • Барбара Праві, Франція

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Барбара Праві, Франція - друге місце

    Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг і, звичайно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка - "Voila". Так називається композиція Барбари Прави. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він пролунав в Москві в 2009 році у виконанні Патрісії Каас.

  • Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце

    Gjon's Tears - сценічний псевдонім Джона Мухарремая, 22-річного сина вихідців з Албанії та Косова. На сцені в Роттердамі він продемонстрував справжні чудеса голосової акробатики, драматично балансуючи руками під баладу "Tout l 'univers".

  • Daði og Gagnamagnið, Ісландія

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Ісландія - четверте місце

    За словами соліста Даді Фрейра, його зріст становить 2,08 метра, і він носить 48 розмір взуття. Іншою відмінною рисою ісландця і його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок COVID-19 в гурті, цей номер глядачі побачили лише в запису з репетиції.

  • Go_A, Україна - п'яте місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Go_A, Україна - п'яте місце

    "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блога про "Євробачення" esc-kompakt.de про композиції українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилася більшість фанатів. Після першої ж репетиції з піснею "Шум" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів. Глядачі дали їй друге місце.

  • Blind Channel, Фінляндія - шосте місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Blind Channel, Фінляндія - шосте місце

    Прямі конкуренти фінів на конкурсі і його переможці - італійські хард-рокери з гурту Maneskin - закликають не плисти за течією. Група Blind Channel пішла далі, оспівуючи в "Dark Side" підпільну вечірку. Бажання "запалити" є зрозумілим, але, враховуючи часи пандемії, напевно, варто почекати.

  • Дестіні, Мальта - сьоме місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Дестіні, Мальта - сьоме місце

    "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто гарна для тебе. Я йду геть". Приблизно так можна перекласти текст пісні "Je me casse", яку виконує Дестіні. Сильна заява для 18-річної дівчини. Втім, вона має повне право бути впевненою в собі. Адже одне "Євробачення" Дестіні вже виграла - дитяче в 2015 році.

  • The Roop, Литва - восьме місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    The Roop, Литва - восьме місце

    "Discoteque" називається мікс з поп- і електро-року у виконанні литовського гурту The Roop. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш один. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію і самоізоляцію, а про викид енергії, який потрібен час від часу кожному з нас. У литовців це виходить особливо добре.

  • Маніжа, Росія - дев'яте місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Маніжа, Росія - дев'яте місце

    Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, ніби звільняється від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжи припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

  • Стефанія, Греція - десяте місце

    Перша десятка ''Євробачення-2021''

    Стефанія, Греція - десяте місце

    Для Стефанії "Євробачення" в Роттердамі було грою на своєму полі. Її батьки - греки, але живе сім'я в Нідерландах. Номер на пісню "Last dance" поставила та ж грецька команда, яка працювала з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим на "Євробаченні" в Стокгольмі. Стефанія також, як і Сергій, підіймається невидимими глядачам сходами. Чудеса техніки - жодного шахрайства.

    Автор: Андрій Бреннер


Коронавірус і "Євробачення"

65-й пісенний конкурс "Євробачення" повинен був пройти в Роттердамі в 2020 році. Однак через пандемію його перенесли на 2021 рік. На конкурсі діяли жорсткі епідеміологічні норми: всі учасники, технічний персонал і акредитовані журналісти були зобов'язані регулярно здавати тести на коронавірус.

Під час конкурсу тест на коронавірус одного музиканта з ісландської групи виявився позитивним. Виступ ісландців глядачі оцінювали по запису, що був зроблений на одній з репетицій. Коронавірус також виявили і в переможця попереднього "Євробачення". Тому нідерланденць Дункан Лоренс не зміг виступити на сцені у фіналі конкурсу в якості гостя.

Загалом кількість глядачів в залі скортили до 3,5 тисячі. Це - приблизно одна п'ята частина місць. Крім того, усі глядачі повинні були здати тест на коронавірус. Для уряду країни конкурс став свого роду експериментом щодо проведення масових заходів в умовах пандемії.

  • Олена Цагріну. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Кіпр

    Олена Цагріну - "El Diablo"

  • Анджела Перістері. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Албанія

    Анджела Перістері - "Karma"

  • Еден Алене. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Ізраїль

    Еден Алене - "Set Me Free"

  • Група Hooverphonic. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Бельгія

    Група Hooverphonic - "The Wrong Place"

  • Маніжа. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Росія

    Маніжа - "Russian Woman"

  • Дестіні. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Мальта

    Дестіні - "Je me casse"

  • Група The Black Mamba. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Португалія

    Група The Black Mamba - "Love Is On My Side"

  • Група Hurricane. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Сербія

    Група Hurricane - "Loco Loco"

  • Джеймс Ньюман. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Великобританія

    Джеймс Ньюман - "Embers"

  • Стефанія. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Греція

    Стефанія - "Last Dance"

  • Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Швейцарія

    Gjon's Tears - "Tout l'univers"

  • Група Daði og Gagnamagnið. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Ісландія

    Група Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

  • Блас Канто. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Іспанія

    Блас Канто - "Voy a quedarme"

  • Наталія Гордієнко. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Молдова

    Наталія Гордієнко - "Sugar"

  • Єндрик. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Німеччина

    Єндрик - "I Don't Feel Hate"

  • Група Blind Channel. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Фінляндія

    Група Blind Channel - "Dark Side"

  • Вікторія. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Болгарія

    Вікторія - "Growing Up Is Getting Old"

  • Група The Roop. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Литва

    Група The Roop - "Discoteque"

  • Гурт Go_A. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Україна

    Гурт Go_A - "Shum"

  • Барбара Праві. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Франція

    Барбара Праві - "Voilà"

  • Ефенді. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Азербайджан

    Ефенді - "Mata Hari"

  • Тікс. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Норвегія

    Тікс - "Fallen Angel"

  • Жангу Макрой. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Нідерланди

    Жангу Макрой - "Birth Of A New Age"

  • Група Måneskin. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Італія

    Група Måneskin - "Zitti e buoni"

  • Туссе - Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Швеція

    Туссе - "Voices"

  • Сеніт. Євробачення-2021, Роттердам

    Фіналісти ''Євробачення-2021''

    Сан-Маріно

    Сеніт - "Adrenalina"


Дивитись відео 09:47

Солістка GO_A Катерина Павленко про "Євробачення", український фольклор та фанатів з Росії (07.05.2021)

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Учасниці "Євробачення" від України та Росії - одна про одну (18.05.2021)  

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