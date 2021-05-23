"Євробачення-2021": перемогла Італія, Україна - п'ята

Переможцем "Євробачення-2021" став рок-гурт з Італії Maneskin. На пісенному конкурсі у Роттердамі музиканти виконали композицію в стилі хард-рок "Zitti e bouni". Результати голосування глядачів і національних журі оголосили після фіналу "Євробачення" в ніч на неділю, 23 травня.

Топ-10 "Євробачення-2021" і один аутсайдер

Місця в першій п'ятірці розподілилися наступним чином. Maneskin (Італія) - перше місце, Барбара Праві (Франція) - друге, Gjon's Tears (Швейцарія) - третє, Daði og Gagnamagnið (Ісландія) - четверте, Go_A (Україна) - п'яте.

За ними йдуть Blind Channel (Фінляндія), Дестіні (Мальта), The Roop (Литва), Маніжа (Росія), Стефанія (Греція). Німець Єндрік (Jendrik) посів в загальному заліку передостаннє, 25 місце, а останнє місце отримала Великобританія, яка не отримала жодного балу.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Переможці "Євробачення-2021" Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021" у Роттердамі з піснею "Zitti e buoni". Колектив Go_A з України з піснею "Shum" посів п'яте місце, Маніже від Росії з композицією "Russian woman" - дев'яте, Єндрік з Німеччини з "I do not fell hate" - 25 місце. Загалом у фіналі виступили виконавці з 26 країн. DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Maneskin, Італія - перше місце Гламурні, андрогінні італійські рокери - діти 21-го століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже слух, повинен знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок лунає мелодичніше.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Барбара Праві, Франція - друге місце Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг і, звичайно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка - "Voila". Так називається композиція Барбари Прави. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він пролунав в Москві в 2009 році у виконанні Патрісії Каас.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце Gjon's Tears - сценічний псевдонім Джона Мухарремая, 22-річного сина вихідців з Албанії та Косова. На сцені в Роттердамі він продемонстрував справжні чудеса голосової акробатики, драматично балансуючи руками під баладу "Tout l 'univers".

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Daði og Gagnamagnið, Ісландія - четверте місце За словами соліста Даді Фрейра, його зріст становить 2,08 метра, і він носить 48 розмір взуття. Іншою відмінною рисою ісландця і його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок COVID-19 в гурті, цей номер глядачі побачили лише в запису з репетиції.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Go_A, Україна - п'яте місце "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блога про "Євробачення" esc-kompakt.de про композиції українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилася більшість фанатів. Після першої ж репетиції з піснею "Шум" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів. Глядачі дали їй друге місце.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Blind Channel, Фінляндія - шосте місце Прямі конкуренти фінів на конкурсі і його переможці - італійські хард-рокери з гурту Maneskin - закликають не плисти за течією. Група Blind Channel пішла далі, оспівуючи в "Dark Side" підпільну вечірку. Бажання "запалити" є зрозумілим, але, враховуючи часи пандемії, напевно, варто почекати.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Дестіні, Мальта - сьоме місце "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто гарна для тебе. Я йду геть". Приблизно так можна перекласти текст пісні "Je me casse", яку виконує Дестіні. Сильна заява для 18-річної дівчини. Втім, вона має повне право бути впевненою в собі. Адже одне "Євробачення" Дестіні вже виграла - дитяче в 2015 році.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' The Roop, Литва - восьме місце "Discoteque" називається мікс з поп- і електро-року у виконанні литовського гурту The Roop. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш один. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію і самоізоляцію, а про викид енергії, який потрібен час від часу кожному з нас. У литовців це виходить особливо добре.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Маніжа, Росія - дев'яте місце Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, ніби звільняється від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжи припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Стефанія, Греція - десяте місце Для Стефанії "Євробачення" в Роттердамі було грою на своєму полі. Її батьки - греки, але живе сім'я в Нідерландах. Номер на пісню "Last dance" поставила та ж грецька команда, яка працювала з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим на "Євробаченні" в Стокгольмі. Стефанія також, як і Сергій, підіймається невидимими глядачам сходами. Чудеса техніки - жодного шахрайства. Автор: Андрій Бреннер



Коронавірус і "Євробачення"

65-й пісенний конкурс "Євробачення" повинен був пройти в Роттердамі в 2020 році. Однак через пандемію його перенесли на 2021 рік. На конкурсі діяли жорсткі епідеміологічні норми: всі учасники, технічний персонал і акредитовані журналісти були зобов'язані регулярно здавати тести на коронавірус.

Під час конкурсу тест на коронавірус одного музиканта з ісландської групи виявився позитивним. Виступ ісландців глядачі оцінювали по запису, що був зроблений на одній з репетицій. Коронавірус також виявили і в переможця попереднього "Євробачення". Тому нідерланденць Дункан Лоренс не зміг виступити на сцені у фіналі конкурсу в якості гостя.

Загалом кількість глядачів в залі скортили до 3,5 тисячі. Це - приблизно одна п'ята частина місць. Крім того, усі глядачі повинні були здати тест на коронавірус. Для уряду країни конкурс став свого роду експериментом щодо проведення масових заходів в умовах пандемії.

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Кіпр Олена Цагріну - "El Diablo"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Албанія Анджела Перістері - "Karma"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Ізраїль Еден Алене - "Set Me Free"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Бельгія Група Hooverphonic - "The Wrong Place"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Росія Маніжа - "Russian Woman"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Мальта Дестіні - "Je me casse"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Португалія Група The Black Mamba - "Love Is On My Side"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Сербія Група Hurricane - "Loco Loco"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Великобританія Джеймс Ньюман - "Embers"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Греція Стефанія - "Last Dance"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Швейцарія Gjon's Tears - "Tout l'univers"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Ісландія Група Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Іспанія Блас Канто - "Voy a quedarme"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Молдова Наталія Гордієнко - "Sugar"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Німеччина Єндрик - "I Don't Feel Hate"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Фінляндія Група Blind Channel - "Dark Side"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Болгарія Вікторія - "Growing Up Is Getting Old"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Литва Група The Roop - "Discoteque"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Україна Гурт Go_A - "Shum"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Франція Барбара Праві - "Voilà"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Азербайджан Ефенді - "Mata Hari"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Норвегія Тікс - "Fallen Angel"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Нідерланди Жангу Макрой - "Birth Of A New Age"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Італія Група Måneskin - "Zitti e buoni"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Швеція Туссе - "Voices"

Фіналісти ''Євробачення-2021'' Сан-Маріно Сеніт - "Adrenalina"

