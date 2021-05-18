Євробачення-2021 - 65-й пісенний конкурс "Євробачення".

2021 року пісенний конкурс "Євробачення" відбувається в нідерландському місті Роттердам й триває з 18 до 22 травня. Власне 65-й пісенний конкурс мав відбутися 2020 року, але через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 його довелось перенести. Нідерланди стають місцем проведення "Євробачення" вже в п’ятий раз. Раніше "Євробчення" в цій країні відбувалось у 1958, 1970, 1976 та 1980 роках. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.