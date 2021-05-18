"Євробачення-2021": що потрібно знати про конкурс і фаворитів

Після перемоги голландця Дункана Лоренса на "Євробаченні-2019" в Тель-Авіві наступний конкурс, 65-й за рахунком, за правилами, мала приймати країна-переможниця. Вибір Нідерландів припав на Роттердам. Однак через пандемію коронавірусу у 2020 році "Євробачення" було вперше скасовано. У концертно-спортивному комплексі Ahoy відкрили ковідний госпіталь. Роком пізніше організатори конкурсу - Європейська мовна спілка (EBU) - разом з владою Нідерландів і місцевими телекомпаніями вирішили будь-що провести "Євробачення". Ситуація дозволила зробити це не за найжорсткішим сценарієм.

"Євробачення" і коронавірус

За винятком австралійки Монтень в Роттердам змогли приїхати всі учасники "Євробачення-2021". Австралія з 2015 року представлена ​​на конкурсі завдяки асоційованому членству її телекомпанії АВС в Європейській мовній спілці і великій кількості шанувальників "Євробачення" на континенті. Телеглядачам і журі тепер належить оцінити запис виступу Монтень, зроблений заздалегідь. Перед конкурсом всі учасники для підстраховки записали свої номери відповідно до чітко прописаних правил. Німець Єндрик зробив це в Вільнюсі з двох причин - заощадження коштів і допомога литовської команди в постановці в номері "I do not feel hate".

Єндрік з Німеччини на сцені "Євробачення". Праворуч - пацифістський символ, а не те, що можна було б подумати

У Роттердамі всі учасники, технічний персонал і журналісти повинні регулярно здавати тест на коронавірус. У разі позитивного результату хоча б у одного члена національної делегації вся команда має піти на самоізоляцію, поки не будуть готові результати тесту кожного. Якщо учасник через карантин не зможе вийти на сцену, то телеглядачі і журі побачать запис однієї з репетицій його номера.

Влада Нідерландів розглядає нинішній конкурс як своєрідний експеримент з проведення масових заходів за умов пандемії. У залі зможуть бути присутніми 3,5 тисячі глядачів - приблизно п'ята частина від місткості арени. Всі вони повинні будуть попередньо пройти тест на ковід. У кілька разів (до 500 осіб) скорочено кількість акредитованих в Роттердамі журналістів. Решта отримали онлайн-допуск до трансляції репетицій і пресконференцій.

Читайте також: "Євробачення" й український гурт Gо_A: "Класна історія, яку хочеться розтягнути в часі"

Скандали "Євробачення-2021"

Одним з головних скандалів нинішнього року стала дискваліфікація Білорусі. Організатори "Євробачення" визнали, що не відповідають правилам і духу конкурсу варіанти тексту пісні, з якою група "Галаси ЗМеста" хотіла приїхати в Роттердам. Сарказм колективу в представленій композиції і в інших піснях приховано або явно направлений проти учасників протестів в Білорусі і проти права на вільний розвиток особистості, включаючи відверто гомофобні висловлювання.

У Росії перемога в національному відборі таджички за походженням Маніжи з піснею "Russian woman" викликала образливі коментарі не тільки ксенофобних користувачів соцмереж, але і деяких політиків. Текст композиції про жіночу емансипацію не зрозумілий і голові Ради Федерації Валентині Матвієнко.

Український гурт Go_A під час репетицій у Роттердамі

Націоналісти в Північній Македонії обурилися тим, що у відеокліпі на пісню учасника з цієї країни Василя, який в одному з інтерв'ю згадував про своє болгарське коріння, можна було побачити арт-об'єкт в кольорах прапора Болгарії. Лише після певних роздумів керівництво місцевої телекомпанії підтвердило, що Василь все-таки поїде в Роттердам. Своєю чергою, учасниці від Кіпру Еліні Цагріну довелося пояснювати релігійним фанатикам на острові, що в композиції "El Diabol" мова йде не про вихваляння диявола, а про токсичну любов.

Набагато серйозніші проблеми виникли у Вірменії. Судячи з усього, наслідком програної війни в Нагірному Карабаху стала несподівана відмова цієї країни в березні 2021 року від участі в цьогорічному конкурсі.

Читайте також: Найгучніші відмови країн від участі у "Євробаченні"

Нові правила на "Євробаченні-2021"

У цьому році на конкурсі було внесено зміни до правил. Досі виконавці - солісти і бек-вокалісти - співали наживо, фонограмою йшла тільки музика. З огляду на те, що на сцені могли перебувати не більше шести осіб (танцюристів і співаків разом узятих), це обмежувало можливості для постановки того чи іншого номера.

У Роттердамі наживо зобов'язані співати тільки головні учасники. Бек-вокал може йти в запису. Європейська мовна спілка вважає, що таким чином з'являється більше можливостей розкрити потенціал композиції, скоротити дорожні витрати і зменшити кількість людей на місці - вагомий аргумент за часів пандемії.

Нові правила, проте, не дозволили учасниці від Сан-Марино Сеніт скористатися записом речитативу, записаного для її композиції "Adrenalinа" відомим американським репером Flo Rida. Його партія тягне майже на дует. Тому одна з інтриг "Євробачення-2021" - чи прилетить Flo Rida в Роттердам, або на сцені його, як і на репетиціях, замінить дублер. Участь в конкурсі Flo Rida стало б продовженням гостьових виступів на "Євробаченні" заокеанських зірок формату Джастіна Тімберлейка і Мадонни.

Читайте також: "Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

Фаворити "Євробачення-2021"

Після скасованого в 2020 році конкурсу країни-учасниці мали наново номінувати своїх представників. Багато з них дали другий шанс торішнім кандидатам. Ісландія знову відправила в Роттердам фаворита скасованого конкурсу Daði og Gagnamagnið. Даді Фрейр і його група Gagnamagnið з електро-інді-поп композицією "10 years" - серед фаворитів і цьогорічного "Євробачення".

Якщо вірити букмекерам, то менше, ніж за тиждень до фіналу, в боротьбі за кришталевий мікрофон тільки Ісландія може скласти конкуренцію середземноморській четвірці. Серед головних претендентів на перемогу в конкурсі букмекери називають гламурних рокерів з Італії у складі групи Maneskin, які виконують "Zitti e buoni", Барбару Праві з Франції з типовим для цієї країни шансоном "Voilà", представницю Мальти Дестіні з електро-свінг-композицією "Je me casse" і Елену Цагріну від Кіпру - з танцювальною "El Diabol".

У Маніжі від Росії і українського колективу Go_A є хороші шанси потрапити в першу десятку "Євробачення-2021". Однак спочатку - 18 травня - вони повинні успішно виступити в першому півфіналі. Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал - у суботу ввечері, 22 травня.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2005 рік: "Ґринджоли" у Києві 2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах 2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2008 рік: Ані Лорак у Белграді Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2009 рік: Світлана Лобода у Москві Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2010 рік: Alyosha в Осло На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі 2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2012 рік: Гайтана в Баку Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені 2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі 2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2017 рік: O.Torvald у Києві 2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2018 рік: Mélovin у Лісабоні 2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy". Автор: Ірина Бойко

