Мадонна (співачка)

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Мадонна - американська поп-співачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мадонна".
Мадонна Луіз Чіконе вважається найуспішнішою в світі співачкою в комерційному сенсі. Вона визнана також найбагатшою жінкою-музикантом. Мадонна не лише співає, а й сама пише пісні, вона є також актрисою, танцюристкою, режисером, музичним продюсером та письменницею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Для боротьби з коронавірусом об'єдналися країни усього світу. За лічені години зібрано близько 7,5 мільярда євро коштів. На них профінансують, зокрема, розробку загальнодоступної вакцини від Covid-19. Та чи прискорить це роботу науковців?