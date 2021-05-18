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Мадонна (співачка)

Мадонна - американська поп-співачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мадонна".

Мадонна Луіз Чіконе вважається найуспішнішою в світі співачкою в комерційному сенсі. Вона визнана також найбагатшою жінкою-музикантом. Мадонна не лише співає, а й сама пише пісні, вона є також актрисою, танцюристкою, режисером, музичним продюсером та письменницею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євробачення-2021: що потрібно знати про конкурс і фаворитів

"Євробачення-2021": що потрібно знати про конкурс і фаворитів 18.05.2021

"Євробачення" в Роттердамі вже увійшло в історію як найбільш незвичайний конкурс за час його проведення. Коронавірус вніс свої корективи. Не обійшлося і без скандалів. DW - про головне.
Вакцина від COVID-19: як над нею працюють і коли її чекати (відео)

Вакцина від COVID-19: як над нею працюють і коли її чекати (відео) 06.05.2020

Міжнародні донори пожертвували, зокрема, на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19 майже 7,5 мільярдів євро. Та чи прискорить це роботу науковців? Дивіться, як вони працюють і скільки ще чекати появи вакцин.

Від Мадонни до арабських шейхів: гроші на пошук вакцини від Covid-19 зібрано (05.05.2020) 05.05.2020

Для боротьби з коронавірусом об'єдналися країни усього світу. За лічені години зібрано близько 7,5 мільярда євро коштів. На них профінансують, зокрема, розробку загальнодоступної вакцини від Covid-19. Та чи прискорить це роботу науковців?

На Євробаченні-2019 перемогли Нідерланди і найкрасивіша пісня

На "Євробаченні-2019" перемогли Нідерланди і найкрасивіша пісня 19.05.2019

"Євробачення" - це конкурс пісні, довело перше місце Дункана Лоренса. Виступ Мадонни став восьмихвилинним розчаруванням.
Євробачення-2019: визначилися всі фіналісти

"Євробачення-2019": визначилися всі фіналісти 17.05.2019

У фінал "Євробачення-2019" за підсумками другого півфіналу пройшли й фаворити конкурсу - представники Нідерландів, Росії та Швеції.

Мадонна заспіває на Євробаченні-2019

Мадонна заспіває на "Євробаченні-2019" 09.04.2019

Американська зірка Мадонна може виступити з двома піснями як гостя пісенного конкурсу, повідомила британська PR-агенція. Україна цьогоріч в "Євробаченні" участі не бере.

Торт для всіх: Мадонні виповнюється 60 (фотогалерея) 16.08.2018

Всі знають, хто в світі - королева поп-музики: Мадонна - ікона стилю, провокаторка, бізнес-леді, мати. З нагоди її 60-річчя ми вирішили поглянути на кар'єру найуспішнішої в історії музики жінки.

Десять облич Мадонни

Десять облич Мадонни 16.08.2018

Американська співачка Мадонна по праву заслуговує звання "поп-ікони". Її діяльність і поведінка не раз викликали суспільний резонанс. З нагоди 60-річчя співачки згадаймо найяскравіші моменти в житті королеви поп-музики.

Від Ярослава Мудрого до Ріанни: головні ювіляри 2018 року (фотогалерея)

Від Ярослава Мудрого до Ріанни: головні ювіляри 2018 року (фотогалерея) 04.01.2018

Про чиї ювілеї варто пам'ятати у поточному році у фотодобірці DW.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)

Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея) 06.07.2017

6 липня відзначається Всесвітній день поцілунків. У добірці DW кілька поцілунків, що увійшли в історію.
Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея)

Поцілунок, який неможливо забути (фотогалерея) 06.07.2017

6 липня відзначається Всесвітній день поцілунків. У добірці DW декілька поцілунків, що увійшли в історію.
Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка 11.05.2017

Старший чоловік і молодша за нього жінка - модель шлюбу, апробована та визнана. Бріжіт Троньйо та Еммануель Макрон показують, що по-іншому - також прекрасно. І вони, до речі, не єдина така пара. Фотодобірка DW.

Мадонна заспівала на вулиці Нью-Йорка на підтримку Клінтон (08.11.2016) 08.11.2016

Американська співачка Мадонна дала концерт на вулиці Нью-Йорка. У такий спосіб зірка підтримала кандидатку у президенти США Гілларі Клінтон. Глядачами шоу стали 300 людей.

Мадонна святкує день народження на Кубі (16.08.2016) 16.08.2016

Свій 58-ий день народження всесвітньовідома співачка Мадонна вирішила відсвяткувати на Кубі в колі сім'ї та друзів.
Жінки у поп-музиці: незавершена історія завоювання сцени

Жінки у поп-музиці: незавершена історія завоювання сцени 15.08.2013

Леді Гага, Пінк, Мадонна – уявити собі поп-чарти без цих виконавиць сьогодні неможливо. У 1960-их роках, натомість, роль жінок у музиці зводилася радше до верескливих фанаток.
Вазелін для душі, або ментальні ліки суперзірок

"Вазелін для душі", або ментальні ліки суперзірок 27.06.2013

Як зірки перетворюють незагоєні душевні рани на музичні шедеври? Зв'язок між драматичним минулим митців та їхньою творчістю досліджує нова книга музичного журналіста та критика Стіва Блейма "Емоціональний вазелін".
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