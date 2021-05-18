Мадонна (співачка)

Мадонна - американська поп-співачка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мадонна".

Мадонна Луіз Чіконе вважається найуспішнішою в світі співачкою в комерційному сенсі. Вона визнана також найбагатшою жінкою-музикантом. Мадонна не лише співає, а й сама пише пісні, вона є також актрисою, танцюристкою, режисером, музичним продюсером та письменницею. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.