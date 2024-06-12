Кількість учасників "саміту миру" зменшується - ЗМІ

За даними джерел серед дипломатів ЄС, у саміті збираються взяти участь 78 країн і організацій зі 160 запрошених. Раніше очікували сотню.

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь в "саміті миру", знизилась до 78, написало 11 червня видання "Радіо Свобода " з посиланням на дипломатичні джерела в Європейському Союзі, обізнані з ситуацією.

Вони не назвали країни, які передумали брати участь. Один зі співрозмовників зазначив, що їхній список ще може поповнитися. "Моя ціль - мати сімейне фото майже на 80 осіб", - сказав він. Інший дипломат, навпаки висловив оптимізм, що "ще є трохи часу".

10 червня президентка Швейцарії Віола Амгерд, яка прийматиме саміт, повідомила, що участь в ньому підтвердили близько 90 зі 160 запрошених делегацій, а 40 з них будуть представлені на найвищому рівні - лідерами. Всього за тиждень до цього президент України Володимир Зеленський казав, що участь в саміті підтвердили 106 делегацій.

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Мадонна підтримала "саміт миру"

Між тим на підтримку саміту миру виступила відома співачка Мадонна.

"15 червня світові лідери зберуться в Швейцарії на глобальному саміті миру, сфокусованому на припиненні війни в Україні та поверненні понад 19 тисяч українських дітей, відірваних від своїх родин і депортованих у Росію", - написала вона в Instagram.

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