 ″Євробачення-2020″ скасовано через пандемію коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Євробачення-2020" скасовано через пандемію коронавірусу

Через поширення COVID-19 та обмежувальні рішення урядів організатори пісенного конкурсу вирішили відмовитись від його проведення. Наразі йдуть переговори про проведення "Євробачення" в Роттердамі в 2021 році.

Проведення пісенного конкурсу скасовано

Проведення пісенного конкурсу скасовано

Пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав відбутися у травні в Роттердамі, скасований через пандемію коронавірусу. "З глибоким жалем ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу "Євробачення-2020" у Роттердамі", - йдеться у заяві конкурсу, оприлюдненій у середу, 18 березня.

Організатори конкурсу повідомили, що за останні кілька тижнів розглянули безліч альтернативних варіантів, щоб дозволити "Євробаченню" відбутися. Проте через невизначеність, спричинену розповсюдженням COVID-19 по всій Європі, а також обмеження, встановлені урядами країн-учасників та Нідерландами, у Європейській мовній спілці (EBU) все-таки вирішили не проводити конкурс.

"В основі цього рішення лежить здоров'я митців, персоналу, шанувальників та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах, Європі та світі", - йдеться у повідомленні.

Виконавчий директор конкурсу Джон Ола Сенд повідомив, що зараз ведуться переговори щодо можливості проведення пісенного конкурсу в Роттердамі у 2021 році. Як повідомлялось раніше, Україну на "Євробаченні-2020" мав представляти гурт Go-A

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


DW.COM

На "Євробаченні-2020" Росія і Україна виступлять в першому півфіналі

За результатами жеребкування, що відбулося в Роттердамі, учасники від Росії і України будуть боротися за вихід у фінал конкурсу "Євробачення-2020" в першому півфіналі. Він відбудеться 12 травня. (28.01.2020)  

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр. (04.03.2020)  

Також за темою

Lissabon Finale Eurovision Song Contest 2018

На "Євробаченні-2020" Росія і Україна виступлять в першому півфіналі 28.01.2020

За результатами жеребкування, що відбулося в Роттердамі, учасники від Росії і України будуть боротися за вихід у фінал конкурсу "Євробачення-2020" в першому півфіналі. Він відбудеться 12 травня.

Rotterdam

"Євробачення-2020" відбудеться у Роттердамі 30.08.2019

Нідерландське місто Роттердам було обране для проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2020 році. Конкурс запланований на 12, 14 та 16 травня наступного року.

Ukraine Kiew - Eurovision Song Contest 2017 Logo mit Blumenbeet

Коментар: Рішення України щодо "Євробачення" - політика взяла гору 17.10.2019

Україну на "Євробаченні" не представлятимуть виконавці, які з 2014 року гастролювали в Росії або хочуть там виступати. Це рішення вносить ясність, але й викликає жаль у Андрія Бреннера.

Реклама

Докладно

Гірськолижний курорт Ішгль до запровадження карантину

Як гірськолижний курорт Ішгль став розсадником коронавірусу

У барах австрійського містечка заразилися сотні туристів й рознесли коронавірус по всьому континенту.  

Коронавірус паралізував життя українців

Через коронавірус Україна втратила доступ до ринків капіталу

Пандемія відрізала Україну від ринків капіталу, констатував у розмові з DW експерт German Economic Team Давід Шага.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  