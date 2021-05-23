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GO_A

GO_A - український фолктроніка-гурт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "GO_A".

Український музичний гурт GO_A у своїй композиціях поєднує електронну музику з етнічними мотивами. GO_A представляв Україну на музичному конкурсі "Євробачення-2021" з піснею "Шум". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Результати ''Євробачення-2021'': перша десятка (фотогалерея)

Результати ''Євробачення-2021'': перша десятка (фотогалерея) 23.05.2021

DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі.
Перемога Італії на Євробаченні: хард-рок і гламурний протест

Перемога Італії на "Євробаченні": хард-рок і гламурний протест 23.05.2021

Перемога Maneskin не стала сенсацією. Гламурні рокери були фаворитами букмекерів. Вони відчули нерв часу. Своїм результатом можуть бути задоволені Go_A і Маніже, але не Німеччина.
Перша десятка ''Євробачення-2021''

Перша десятка ''Євробачення-2021'' 23.05.2021

DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі.
Євробачення-2021: перемогла Італія, Україна - п'ята

"Євробачення-2021": перемогла Італія, Україна - п'ята 23.05.2021

Рок-гурт з Італії Maneskin посів перше місце, а український гурт Go_A - п'яте. Конкурс "Євробачення-2021" проходив при дотриманні жорстких правил для запобігання коронавірусу.
Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Євробачення-2021: стали відомі всі фіналісти

"Євробачення-2021": стали відомі всі фіналісти 21.05.2021

У фінал пройшли останні 10 музикантів, які, за прогнозами букмекерів, претендують на місця в першій десятці конкурсу. 10 інших фіналістів обрали за підсумками іншого півфіналу 18 травня, серед них український гурт Go_A.
Євробачення-2021: як український гурт Go_A опинився у фіналі

"Євробачення-2021": як український гурт Go_A опинився у фіналі 19.05.2021

Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення-2021" за підсумками першого відбіркового туру. Журналісти називали його "м'ясорубкою". Хто і чому отримав перепустку до фіналу конкурсу - в репортажі DW.
Фаворити ''Євробачення-2021'' (фотогалерея)

Фаворити ''Євробачення-2021'' (фотогалерея) 18.05.2021

Хто з учасників "Євробачення-2021" в Роттердамі заслуговує на місце в першій десятці.

Фаворити ''Євробачення-2021''

Фаворити ''Євробачення-2021'' 18.05.2021

Хто з учасників "Євробачення-2021" в Роттердамі заслуговує на місце в першій десятці.

Євробачення-2021: що потрібно знати про конкурс і фаворитів

"Євробачення-2021": що потрібно знати про конкурс і фаворитів 18.05.2021

"Євробачення" в Роттердамі вже увійшло в історію як найбільш незвичайний конкурс за час його проведення. Коронавірус вніс свої корективи. Не обійшлося і без скандалів. DW - про головне.
Роттердам (майже) готовий до першого півфіналу Євробачення

Роттердам (майже) готовий до першого півфіналу "Євробачення" 18.05.2021

Перший півфінал "Євробачення-2021" відбудеться в Роттердамі ввечері 18 травня. Серед учасників - Україна і Росія. Напередодні технічні проблеми виникли під час генеральної репетиції шоу.
Учасниці Євробачення від України та Росії - одна про одну (18.05.2021)

Учасниці "Євробачення" від України та Росії - одна про одну (18.05.2021) 18.05.2021

Цього тижня у Роттердамі визначиться переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Україну представляє гурт Go_A, від Росії змагається співачка Manizha. Обидві виступлять у першому півфіналі 18 травня. Що солістка Катерина Павленко каже про її російську конкурентку і як та оцінює українку. Ексклюзив DW.
Солістка GO_A про Євробачення, український фольк та російських фанатів (відео)

Солістка GO_A про "Євробачення", український фольк та російських фанатів (відео) 10.05.2021

Солістка гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму розповіла DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та зв'язок між піснею "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, та Чорнобильською катастрофою.
Євробачення й український гурт Gо_A: Класна історія, яку хочеться розтягнути в часі

"Євробачення" й український гурт Gо_A: "Класна історія, яку хочеться розтягнути в часі" 09.05.2021

Український гурт Gо_A вирушив до Роттердама для участі в "Євробаченні". Про особливість цьогорічного пісенного конкурсу в інтерв'ю DW розповіла солістка гурту Катерина Павленко.

Солістка GO_A Катерина Павленко про "Євробачення", український фольклор та фанатів з Росії (07.05.2021) 07.05.2021

Солістка українського гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму поспілкувалася з DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та те, що поєднує пісню "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, з Чорнобильською катастрофою.
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