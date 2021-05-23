Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
GO_A - український фолктроніка-гурт. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "GO_A".
Український музичний гурт GO_A у своїй композиціях поєднує електронну музику з етнічними мотивами. GO_A представляв Україну на музичному конкурсі "Євробачення-2021" з піснею "Шум". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Цього тижня у Роттердамі визначиться переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Україну представляє гурт Go_A, від Росії змагається співачка Manizha. Обидві виступлять у першому півфіналі 18 травня. Що солістка Катерина Павленко каже про її російську конкурентку і як та оцінює українку. Ексклюзив DW.
Солістка українського гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму поспілкувалася з DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та те, що поєднує пісню "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, з Чорнобильською катастрофою.