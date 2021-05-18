"Євробачення-2021": як український гурт Go_A опинився у фіналі

Перший півфінал "Євробачення-2021", що пройшов у ввечері у вівторок, 18 травня, в нідерландському Роттердамі за рівнем міг би бути фіналом конкурсу. У цьому турі було все - балканський поп, фолк від слов'янського до близькосхідного, кіч, який можна побачити, і пісні, які можна почути тільки на "Євробаченні".

Фаворити "Євробачення" підтвердили свій статус

Конкуренція в першому півфіналі була настільки сильна, що журналісти охрестили його "м'ясорубкою". У підсумку в десятці тих, хто отримав путівки в фінал, опинився тільки один аутсайдер. Адже навряд чи хтось серйозно міг сумніватися, наприклад, в успіху The Roop. Група з Литви першою вийшла на сцену і відразу ж запалила зал своєю танцювальною Discoteque, оригінальною хореографією і незабутнім приспівом.

Як справедливо зауважив харизматичний соліст колективу Вайдотас Валюкявічус, минулого року The Roop могли виграти конкурс, який, на жаль, був скасований. Але і цього разу литовці переконали й приємно здивували телеглядачів і журі.

Читайте також: Роттердам (майже) готовий до першого півфіналу "Євробачення"

Зробити це змогла і Дестіні з Мальти. У свої 18 років вона має один з найпотужніших голосів на цьогорічному конкурсі. Багатьом її виступ нагадав про Нетте Барзілай. Схожими є і мотиви композиції Дестіні в стилі електросвінг Je me casse і Toy, з якою Нетта перемогла на "Євробаченні-2018": я хороша така, яка є.

Емансипація як маніфест "Євробачення"

Ще більш виразно тема емансипації жінки прозвучала в композиції Russian woman. Не випадково в інтерв'ю DW Маніжа назвала свою пісню маніфестом. Попри те, що більшу її частину вона виконує російською мовою, головний мотив зрозумілий і без перекладу. Так, це не та композиція, яку будуть масово завантажувати на iTunes. Але в тій обгортці, в якій Маніжа представила Russian woman, це, безумовно, сильний номер.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Учасники й фаворити Фінал конкурсу "Євробачення-2021" пройде в Роттердамі 22 травня. У ньому виступають 26 учасників, більшість з яких визначиться під час півфіналів 18 і 20 числа. Автоматично до фіналу проходять представники країни-господині (Нідерландів) і "великої п'ятірки" - Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. DW про тих, хто заслужив місце в топ-10.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Maneskin, Італія Гламурні італійські рокери - діти 21 століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже вухо, має знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок звучить мелодійніше.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Дестині, Мальта "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто хороша для тебя. Я звалюю". Приблизно так можна перекласти текст песні "Je me casse", яку виконує Дестині. Сильна заява для 18-річної дівчини. Однак вона може бути впевненою. Адже одне "Євробачення" вона вже вигравала - дитяче - 2015 року.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Барбара Праві, Франція Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг та, звісно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка -"Voila". Так називається композиція Барбари Праві. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він прозвучав у Москві 2009 року в виконанні Патрісії Каас.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Тікс, Норвегія Ні, на сцені не Філіп Кіркоров, а Тікс із Норвегії. Начільна пов'язка, шуба та сонцезахисні окуляри - це його постійні атрибути. Окуляри приховують нервовий тік, на який страждає виконавець. Хворобу Андреас Хаукеланд обіграв у своєму сценічному псевдонімі. Один зі зворушливих моментів конкурсу - коли під час виступу Андреас ненадовго знімає окуляри.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Елена Цагріну, Кіпр Приспів танцювальної композиції "El Diabolo" дуже нагадує приспів пісні Леді Гага. Та це, схоже, не бентежить ані Елену Цагріну, ані її прихильників. На Кіпрі виконавиці довелося пояснювати особливо завзятим критикам, що йдеться не про поклоніння дияволу, а лише про те, що вона віддала своє серце поганому хлопцю.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Go_A, Україна "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блогу про "Євробачення" esc-kompakt.de про композицію українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилися більшість фанатів. Після першої ж репетиції "Шуму" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Маніжа, Росія Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, начебто звільнюючись від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжі припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Daði og Gagnamagnið, Ісландія За словами соліста Даді Фрейра, його зріст 2,08 метра, й він носить 48 розмір взуття. Другою прикметною рисою ісландця та його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення".

Фаворити ''Євробачення-2021'' The Roop, Литва "Discoteque" називаєтся мікс з поп- та електро-року у виконанні литовського гурту. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш сам. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію та самоізоляцію, а про викид енергії, що час від часу потрібен кожному з нас. Литовцям це вдається особливо добре.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Єндрік, Німеччина Про те, як важливо бути терпимими, співає Єндрік з Німеччини в пісні "I don't feel hate". Трошки кантрі, яскраві кольори та живий пацифістський символ на сцені - ось, чим запам'ятається виступ уродженця Гамбурга. В цьому місті народився і Карл Лаґерфельд. Єндрік говорить так само швидко, як і відомий модельєр. Може, це їм викладали в школі? Автор: Андрій Бреннер



На пресконференції після півфіналу Маніжа сказала: залишатися собою - її план перемоги на "Євробаченні". Перемогти в Роттердамі Росії навряд чи вдасться, є сильніші конкуренти й конкурентки. Одна з них - солістка української групи Go_A Катерина Павленко. Обидві молоді жінки дуже шанобливо ставляться одна до одної й цінують в колегах вірність собі та неординарність. Самобутність, сучасне аранжування і стильна постановка номера "Шум" змусили замовкнути критиків білого звуку, яким чудово володіє Катерина. Після півфіналу в рейтингах букмекерів українці злетіли на четверту позицію.

Читайте також: "Євробачення" й український гурт Gо_A: "Класна історія, яку хочеться розтягнути в часі"

Незмінні атрибути "Євробачення"

Але яке "Євробачення" без танцювальних композицій у виконанні таких ефектних жінок, як гречанка Єлена Цагріну, яка виступає за Кіпр? Шанси на успіх підвищуються, якщо додати східної екзотики. Що й зробили Ефенді з Азербайджану та Еден Олені з Ізраїлю і... пройшли в фінал.

Читайте також: "Євробачення-2021": що потрібно знати про конкурс і фаворитів

Рівно два роки тому "Євробачення" проходило в Тель-Авіві. Цього року провести там конкурс через ракетні обстріли було б неможливо. Тим примітніше, що в кінці свого виступу Еден подякувала публіці не тільки на івриті та англійською, а й арабською.

А ось хто цього року розчарував, так це шведи. Композиція Тусе Voices прозвучала як найгірший переспів майже однойменної пісні, з якою Поліна Гагаріна посіла друге місце на "Євробаченні-2015" у Відні. Тусе цього поки вистачило, щоб пройти у фінал. Там же ми ще раз почуємо, а головне побачимо норвежця Тіксі. Ангел, "Грішний ангел", судячи з назви пісні, з великими крилами й в білій шубі, утримуваний на довгих ланцюгах чотирма чорними демонами! Це той самий культовий кіч, заради якого багато людей і дивляться "Євробачення".

Аутсайдери півфіналу

Приємною несподіванкою першого півфіналу став успіх бельгійської групи Hooverphonic. Колектив існує з 1995 року. Тоді багатьох учасників цьогорічного конкурсу ще не було на світі. Похмура балада The Wrong Place в результаті опинилась на правильному місці - у фіналі. Вперше не потрапила туди Австралія. Можливо, причина в тому, що австралійка Монтень через пандемію не змогла прилетіти в Роттердам.

Для такого випадку організатори передбачили можливість показати виступ виконавця в записі, зробленому відповідно до суворого регламенту. Світлові ефекти відретушували всі нестикування сцени в Австралії зі сценою в Роттердамі, але не змогли поліпшити саму пісню. Австралія вибула з боротьби, так само як Ірландія, Північна Македонія, Словенія, Румунія і Хорватія.

"Євробачення" як медичний експеримент

Для виконавців з цих країн поразка тим більше прикра, що тепер їм доведеться повернутися додому. Так, в Роттердамі у них був мінімум свободи. Щоб скоротити ризик поширення коронавірусу, організатори переконливо попросили артистів не спілкуватися з учасниками конкурсу з інших країн. Звичних для "Євробачення" вечірок і приймань немає. Учасники повинні регулярно тестуватися на COVID-19. Залишати готель, окрім як для поїздок на репетиції та виступи, не рекомендується.

Але для більшості артистів вперше за майже півтора року з'явилася можливість вийти на сцену і зустрітися з публікою. Нехай під час шоу в залі могли бути присутніми не більше 3,5 тисячі глядачів. Але вони там були - за умови обов'язкового тестування. Всі глядачі стали учасниками експерименту влади Нідерландів, покликаного з'ясувати, чи можна проводити масові заходи без особливого ризику нового спалаху заражень. Від успіху цього експерименту залежить доля не тільки "Євробачення".