"Євробачення-2021": як український гурт Go_A опинився у фіналі

Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення-2021" за підсумками першого відбіркового туру. Журналісти називали його "м'ясорубкою". Хто і чому отримав перепустку до фіналу конкурсу - в репортажі DW.
Перший півфінал "Євробачення-2021", що пройшов у ввечері у вівторок, 18 травня, в нідерландському Роттердамі за рівнем міг би бути фіналом конкурсу. У цьому турі було все - балканський поп, фолк від слов'янського до близькосхідного, кіч, який можна побачити, і пісні, які можна почути тільки на "Євробаченні".
Конкуренція в першому півфіналі була настільки сильна, що журналісти охрестили його "м'ясорубкою". У підсумку в десятці тих, хто отримав путівки в фінал, опинився тільки один аутсайдер. Адже навряд чи хтось серйозно міг сумніватися, наприклад, в успіху The Roop. Група з Литви першою вийшла на сцену і відразу ж запалила зал своєю танцювальною Discoteque, оригінальною хореографією і незабутнім приспівом.
Як справедливо зауважив харизматичний соліст колективу Вайдотас Валюкявічус, минулого року The Roop могли виграти конкурс, який, на жаль, був скасований. Але і цього разу литовці переконали й приємно здивували телеглядачів і журі.
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Зробити це змогла і Дестіні з Мальти. У свої 18 років вона має один з найпотужніших голосів на цьогорічному конкурсі. Багатьом її виступ нагадав про Нетте Барзілай. Схожими є і мотиви композиції Дестіні в стилі електросвінг Je me casse і Toy, з якою Нетта перемогла на "Євробаченні-2018": я хороша така, яка є.
Ще більш виразно тема емансипації жінки прозвучала в композиції Russian woman. Не випадково в інтерв'ю DW Маніжа назвала свою пісню маніфестом. Попри те, що більшу її частину вона виконує російською мовою, головний мотив зрозумілий і без перекладу. Так, це не та композиція, яку будуть масово завантажувати на iTunes. Але в тій обгортці, в якій Маніжа представила Russian woman, це, безумовно, сильний номер.
На пресконференції після півфіналу Маніжа сказала: залишатися собою - її план перемоги на "Євробаченні". Перемогти в Роттердамі Росії навряд чи вдасться, є сильніші конкуренти й конкурентки. Одна з них - солістка української групи Go_A Катерина Павленко. Обидві молоді жінки дуже шанобливо ставляться одна до одної й цінують в колегах вірність собі та неординарність. Самобутність, сучасне аранжування і стильна постановка номера "Шум" змусили замовкнути критиків білого звуку, яким чудово володіє Катерина. Після півфіналу в рейтингах букмекерів українці злетіли на четверту позицію.
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Але яке "Євробачення" без танцювальних композицій у виконанні таких ефектних жінок, як гречанка Єлена Цагріну, яка виступає за Кіпр? Шанси на успіх підвищуються, якщо додати східної екзотики. Що й зробили Ефенді з Азербайджану та Еден Олені з Ізраїлю і... пройшли в фінал.
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Рівно два роки тому "Євробачення" проходило в Тель-Авіві. Цього року провести там конкурс через ракетні обстріли було б неможливо. Тим примітніше, що в кінці свого виступу Еден подякувала публіці не тільки на івриті та англійською, а й арабською.
А ось хто цього року розчарував, так це шведи. Композиція Тусе Voices прозвучала як найгірший переспів майже однойменної пісні, з якою Поліна Гагаріна посіла друге місце на "Євробаченні-2015" у Відні. Тусе цього поки вистачило, щоб пройти у фінал. Там же ми ще раз почуємо, а головне побачимо норвежця Тіксі. Ангел, "Грішний ангел", судячи з назви пісні, з великими крилами й в білій шубі, утримуваний на довгих ланцюгах чотирма чорними демонами! Це той самий культовий кіч, заради якого багато людей і дивляться "Євробачення".
Приємною несподіванкою першого півфіналу став успіх бельгійської групи Hooverphonic. Колектив існує з 1995 року. Тоді багатьох учасників цьогорічного конкурсу ще не було на світі. Похмура балада The Wrong Place в результаті опинилась на правильному місці - у фіналі. Вперше не потрапила туди Австралія. Можливо, причина в тому, що австралійка Монтень через пандемію не змогла прилетіти в Роттердам.
Для такого випадку організатори передбачили можливість показати виступ виконавця в записі, зробленому відповідно до суворого регламенту. Світлові ефекти відретушували всі нестикування сцени в Австралії зі сценою в Роттердамі, але не змогли поліпшити саму пісню. Австралія вибула з боротьби, так само як Ірландія, Північна Македонія, Словенія, Румунія і Хорватія.
Для виконавців з цих країн поразка тим більше прикра, що тепер їм доведеться повернутися додому. Так, в Роттердамі у них був мінімум свободи. Щоб скоротити ризик поширення коронавірусу, організатори переконливо попросили артистів не спілкуватися з учасниками конкурсу з інших країн. Звичних для "Євробачення" вечірок і приймань немає. Учасники повинні регулярно тестуватися на COVID-19. Залишати готель, окрім як для поїздок на репетиції та виступи, не рекомендується.
Але для більшості артистів вперше за майже півтора року з'явилася можливість вийти на сцену і зустрітися з публікою. Нехай під час шоу в залі могли бути присутніми не більше 3,5 тисячі глядачів. Але вони там були - за умови обов'язкового тестування. Всі глядачі стали учасниками експерименту влади Нідерландів, покликаного з'ясувати, чи можна проводити масові заходи без особливого ризику нового спалаху заражень. Від успіху цього експерименту залежить доля не тільки "Євробачення".