Перемога Італії на "Євробаченні": хард-рок і гламурний протест

На це "Євробачення" Європа чекала два роки. І рок-гурт Maneskin - переможці цьогорічного конкурсу - краще за інших виплеснув ту енергію і розчарування, які накопичилися за час пандемії, особливо у молодих людей. Це зробили троє хлопців і одна дівчина з Maneskin з композицією "Zitti e buoni" - стильно, автентично і професійно.

За підсумками голосування журі італійці опинилися на високому, четвертому місці. Однак глядачі забезпечили їм перемогу. Учасники групи - діти XXI століття. Один з його трендів - андрогінність - їхня візитівка. Не плисти за течією, не боятися ламати сформовані підвалини, не бути тихими і слухнаними (zitti e buoni) - про це співали рокери зі сцени "Євробачення".

Залишатися собою - лейтмотив "Євробачення"

Українська група Go_A

Залишатися самими собою попри все - девіз не лише Maneskin, але і росіянки Маніжи. За словами співачки, багато хто говорив їй, що з піснею російською мовою "Russian woman" вона не вийде з півфіналу, але в підсумку Маніжа посіла дев'яте місце. Вірність 29-річної виконавиці самій собі, її відкритість, важливість тем, про які вона співає, були оцінені професійним журі і глядачами в багатьох країнах.

Більше підстав для радості може мати український гурт Go_A. Адже телеглядачі дали українцям друге місце, оцінивши композицію "Shum" вище, ніж французький шансон. Екзотичний, але дуже сучасний мікс з фолку і техно припав до душі багатьом в Європі.

Go_A по праву можуть бути задоволені п'ятим місцем в загальному заліку, а організатори "Євробачення" - тим, що, судячи з глядацького голосування, у конкурсу є численна молодіжна аудиторія. Номери, які набрали сто балів і вище - Італії, України, Франції, Фінляндії, Ісландії, Литви, Швейцарії та Росії - більше до смаку молоді.

Свято французької мови на конкурсі

Однак саме голосування журі (не будемо брати до уваги болгаро-грецько-молдавські особливості нинішнього голосування або вже не перший рік - російсько-українського) дають можливість гідно відзначити виконавців з красивими піснями і прекрасними вокальними даними.

Французька співачка Барбара Праві

Такі пролунали на конкурсі французькою мовою. Після драматичного виконання "Voila", з якою Барбара Праві посіла друге місце, її по праву можна назвати наступницею легендарної Едіт Піаф. А Джон Мухерремай зі Швейцарії, який виступив під сценічним псевдонімом Gjion's Tears і посів третє місце, продемонстрував унікальні можливості свого голосу з баладою "Tout l'univers". Барбара Праві і Gjion's Tears могли б стати переможцями "Євробачення", але не цього року.

В цьому році в першій десятці опинилися одразу дві композиції в стилі хард-рок. Однак фінська група Blind Channel програла баттл з Maneskin та посіла шосте місце. "Dark Side" фінів виявилася менш автентичною і новаторською. У ній можна було вловити схожість з композиціями Linkin Park.

Фаворити залишилися фаворитами

У першій десятці залишилися фаворити минулорічного, скасованого через пандемію конкурсу - стильні фріки Daði og Gagnamagnið з Ісландії та The Roop з Литви на четвертому і восьмому місцях відповідно.

Важко уявити собі розчарування ісландців, які два роки готувалися до виходу на сцену в Роттердамі. Однак через позитивний тест на коронавірус у одного з музикантів вони були змушені залишитися в карантині і стежити по телевізору, як захоплено публіка в залі вітала запис репетиції номера "10 years".

Не менше розчарування, судячи з виразу обличчя, спіткало 18-річну Дестіні з Мальти. Сьомого місця їй явно було мало. Переможниця дитячого "Євробачення-2015" дуже хотіла виграти і в дорослому конкурсі. Зате десятому місцю була рада Стефанія, яка виступала за Грецію. Її номер можна віднести до категорії "Симпатичні молоді жінки в облягаючих нарядах або майже без них, використовуючи техніку і різні трюки, співають пісні, під які танцюють".

Утім, виступ Стефанії був кращим, ніж у інших виконавців, які представили в Роттердамі композиції схожої категорії: Наталії Гордієнко з Молдови (13 місце), сербського тріо Hurricane (15 місце), Олени Цагріну від Кіпру (16 місце), а також учасниць з Ізраїлю, Азербайджану і від Сан-Марино. Втім, яке "Євробачення" без таких номерів? Поки це приносить місця краще, ніж чергове, друге поспіль передостаннє місце Німеччини.

Єндрік виявився передостаннім

У Єндріка (Jendrik), який представляв в Роттердамі Німеччину, явно не було приводу пити шампанське, хоча він і не сумував після оголошення результатів. Італійці ж відкрили шампанське і в залі, і на пресконференції після фіналу. Соліст групи Даміано Давід раз у раз попивав з горла, як справжній рокер. Його подяку організаторам за те, що за часів пандемії їм вдалося провести "Євробачення" з публікою в залі, прозвучало дуже чесно і щиро.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Переможці "Євробачення-2021" Рок-гурт з Італії Maneskin переміг на "Євробаченні-2021" у Роттердамі з піснею "Zitti e buoni". Колектив Go_A з України з піснею "Shum" посів п'яте місце, Маніже від Росії з композицією "Russian woman" - дев'яте, Єндрік з Німеччини з "I do not fell hate" - 25 місце. Загалом у фіналі виступили виконавці з 26 країн. DW представляє топ-10 фіналістів пісенного конкурсу.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Maneskin, Італія - перше місце Гламурні, андрогінні італійські рокери - діти 21-го століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже слух, повинен знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок лунає мелодичніше.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Барбара Праві, Франція - друге місце Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг і, звичайно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка - "Voila". Так називається композиція Барбари Прави. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він пролунав в Москві в 2009 році у виконанні Патрісії Каас.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Gjon's Tears, Швейцарія - третє місце Gjon's Tears - сценічний псевдонім Джона Мухарремая, 22-річного сина вихідців з Албанії та Косова. На сцені в Роттердамі він продемонстрував справжні чудеса голосової акробатики, драматично балансуючи руками під баладу "Tout l 'univers".

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Daði og Gagnamagnið, Ісландія - четверте місце За словами соліста Даді Фрейра, його зріст становить 2,08 метра, і він носить 48 розмір взуття. Іншою відмінною рисою ісландця і його колективу є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один з найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок COVID-19 в гурті, цей номер глядачі побачили лише в запису з репетиції.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Go_A, Україна - п'яте місце "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блога про "Євробачення" esc-kompakt.de про композиції українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилася більшість фанатів. Після першої ж репетиції з піснею "Шум" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів. Глядачі дали їй друге місце.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Blind Channel, Фінляндія - шосте місце Прямі конкуренти фінів на конкурсі і його переможці - італійські хард-рокери з гурту Maneskin - закликають не плисти за течією. Група Blind Channel пішла далі, оспівуючи в "Dark Side" підпільну вечірку. Бажання "запалити" є зрозумілим, але, враховуючи часи пандемії, напевно, варто почекати.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Дестіні, Мальта - сьоме місце "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто гарна для тебе. Я йду геть". Приблизно так можна перекласти текст пісні "Je me casse", яку виконує Дестіні. Сильна заява для 18-річної дівчини. Втім, вона має повне право бути впевненою в собі. Адже одне "Євробачення" Дестіні вже виграла - дитяче в 2015 році.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' The Roop, Литва - восьме місце "Discoteque" називається мікс з поп- і електро-року у виконанні литовського гурту The Roop. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш один. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію і самоізоляцію, а про викид енергії, який потрібен час від часу кожному з нас. У литовців це виходить особливо добре.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Маніжа, Росія - дев'яте місце Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, ніби звільняється від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжи припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

Перша десятка ''Євробачення-2021'' Стефанія, Греція - десяте місце Для Стефанії "Євробачення" в Роттердамі було грою на своєму полі. Її батьки - греки, але живе сім'я в Нідерландах. Номер на пісню "Last dance" поставила та ж грецька команда, яка працювала з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим на "Євробаченні" в Стокгольмі. Стефанія також, як і Сергій, підіймається невидимими глядачам сходами. Чудеса техніки - жодного шахрайства. Автор: Андрій Бреннер

