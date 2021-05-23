Перемога Італії на "Євробаченні": хард-рок і гламурний протест

Перемога Maneskin не стала сенсацією. Гламурні рокери були фаворитами букмекерів. Вони відчули нерв часу. Своїм результатом можуть бути задоволені Go_A і Маніже, але не Німеччина.
На це "Євробачення" Європа чекала два роки. І рок-гурт Maneskin - переможці цьогорічного конкурсу - краще за інших виплеснув ту енергію і розчарування, які накопичилися за час пандемії, особливо у молодих людей. Це зробили троє хлопців і одна дівчина з Maneskin з композицією "Zitti e buoni" - стильно, автентично і професійно.
За підсумками голосування журі італійці опинилися на високому, четвертому місці. Однак глядачі забезпечили їм перемогу. Учасники групи - діти XXI століття. Один з його трендів - андрогінність - їхня візитівка. Не плисти за течією, не боятися ламати сформовані підвалини, не бути тихими і слухнаними (zitti e buoni) - про це співали рокери зі сцени "Євробачення".
Залишатися самими собою попри все - девіз не лише Maneskin, але і росіянки Маніжи. За словами співачки, багато хто говорив їй, що з піснею російською мовою "Russian woman" вона не вийде з півфіналу, але в підсумку Маніжа посіла дев'яте місце. Вірність 29-річної виконавиці самій собі, її відкритість, важливість тем, про які вона співає, були оцінені професійним журі і глядачами в багатьох країнах.
Більше підстав для радості може мати український гурт Go_A. Адже телеглядачі дали українцям друге місце, оцінивши композицію "Shum" вище, ніж французький шансон. Екзотичний, але дуже сучасний мікс з фолку і техно припав до душі багатьом в Європі.
Go_A по праву можуть бути задоволені п'ятим місцем в загальному заліку, а організатори "Євробачення" - тим, що, судячи з глядацького голосування, у конкурсу є численна молодіжна аудиторія. Номери, які набрали сто балів і вище - Італії, України, Франції, Фінляндії, Ісландії, Литви, Швейцарії та Росії - більше до смаку молоді.
Однак саме голосування журі (не будемо брати до уваги болгаро-грецько-молдавські особливості нинішнього голосування або вже не перший рік - російсько-українського) дають можливість гідно відзначити виконавців з красивими піснями і прекрасними вокальними даними.
Такі пролунали на конкурсі французькою мовою. Після драматичного виконання "Voila", з якою Барбара Праві посіла друге місце, її по праву можна назвати наступницею легендарної Едіт Піаф. А Джон Мухерремай зі Швейцарії, який виступив під сценічним псевдонімом Gjion's Tears і посів третє місце, продемонстрував унікальні можливості свого голосу з баладою "Tout l'univers". Барбара Праві і Gjion's Tears могли б стати переможцями "Євробачення", але не цього року.
В цьому році в першій десятці опинилися одразу дві композиції в стилі хард-рок. Однак фінська група Blind Channel програла баттл з Maneskin та посіла шосте місце. "Dark Side" фінів виявилася менш автентичною і новаторською. У ній можна було вловити схожість з композиціями Linkin Park.
У першій десятці залишилися фаворити минулорічного, скасованого через пандемію конкурсу - стильні фріки Daði og Gagnamagnið з Ісландії та The Roop з Литви на четвертому і восьмому місцях відповідно.
Важко уявити собі розчарування ісландців, які два роки готувалися до виходу на сцену в Роттердамі. Однак через позитивний тест на коронавірус у одного з музикантів вони були змушені залишитися в карантині і стежити по телевізору, як захоплено публіка в залі вітала запис репетиції номера "10 years".
Не менше розчарування, судячи з виразу обличчя, спіткало 18-річну Дестіні з Мальти. Сьомого місця їй явно було мало. Переможниця дитячого "Євробачення-2015" дуже хотіла виграти і в дорослому конкурсі. Зате десятому місцю була рада Стефанія, яка виступала за Грецію. Її номер можна віднести до категорії "Симпатичні молоді жінки в облягаючих нарядах або майже без них, використовуючи техніку і різні трюки, співають пісні, під які танцюють".
Утім, виступ Стефанії був кращим, ніж у інших виконавців, які представили в Роттердамі композиції схожої категорії: Наталії Гордієнко з Молдови (13 місце), сербського тріо Hurricane (15 місце), Олени Цагріну від Кіпру (16 місце), а також учасниць з Ізраїлю, Азербайджану і від Сан-Марино. Втім, яке "Євробачення" без таких номерів? Поки це приносить місця краще, ніж чергове, друге поспіль передостаннє місце Німеччини.
У Єндріка (Jendrik), який представляв в Роттердамі Німеччину, явно не було приводу пити шампанське, хоча він і не сумував після оголошення результатів. Італійці ж відкрили шампанське і в залі, і на пресконференції після фіналу. Соліст групи Даміано Давід раз у раз попивав з горла, як справжній рокер. Його подяку організаторам за те, що за часів пандемії їм вдалося провести "Євробачення" з публікою в залі, прозвучало дуже чесно і щиро.