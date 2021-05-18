"Євробачення-2021": стали відомі всі фіналісти

За підсумком другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2021", який завершився вночі у четвер, 20 травня, стали відомі імена останніх 10 фіналістів.

Всі фаворити цього півфіналу, які, за прогнозами букмекерів, претендують в загальному заліку на місця в першій десятці конкурсу, пройшли в фінал. Серед них - Джон Мухарремай зі Швейцарії, який виступає під сценічним ім'ям Gjon'sTears, Вікторія Георгієва з Болгарії, Сеніт від Сан-Марино і ісландська група Daði og Gagnamagnið. Ісландці не змогли виступити перед глядачами концертно-спортивного залу Ahoy, бо за два дні до півфіналу у одного з музикантів колективу виявили коронавірус.

Особливість другого півфіналу "Євробачення-2021"

Відповідно до правил цього року, які встановив організатор конкурсу Європейська мовна спілка, глядачі в залі і біля телеекранів побачили лише запис виступу ісландського гурту на одній з репетицій. Але це не позначилося на результаті.

Серед інших півфіналістів, які пройшли у фінал - Анджела Перістері (Албанія), Стефанія (Греція), The Black Mamba (Португалія) Hurricane (Сербія) і Blind Channel (Фінляндія).

Виконавці з Грузії, Латвії, Молдови та Естонії також виступали у другому півфіналі, але з них до фіналу пройшла лише Наталя Гордієнко з Молдови. Також з конкурсу вибули представники Австрії, Данії, Польщі та Чехії.

Фінал "Євробачення-2021" - 22 травня

10 інших фіналістів відібрали за підсумками першого півфіналу 18 травня. Серед них - гурти Go_A з України і The Roop з Литви, а також Ефенді з Азербайджану і Маніже з Росії.

Автоматично до фіналу, який відбудеться 22 травня, потрапляють представники країни, де проходить конкурс (цього року Нідерланди - Ред.), а також найбільших донорів Європейського мовного союзу - Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

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Фаворити ''Євробачення-2021'' Учасники й фаворити Фінал конкурсу "Євробачення-2021" пройде в Роттердамі 22 травня. У ньому виступають 26 учасників, більшість з яких визначиться під час півфіналів 18 і 20 числа. Автоматично до фіналу проходять представники країни-господині (Нідерландів) і "великої п'ятірки" - Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. DW про тих, хто заслужив місце в топ-10.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Maneskin, Італія Гламурні італійські рокери - діти 21 століття. Той, кому їхня композиція "Zitti e buoni" ріже вухо, має знати: Maneskin - переможці музичного фестивалю в Сан-Ремо. Судячи з усього, італо-поп - out. Італо-рок - in. Італійською і хард-рок звучить мелодійніше.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Дестині, Мальта "Я не твоя цукерка, і я не хочу твоїх грошей. Я занадто хороша для тебя. Я звалюю". Приблизно так можна перекласти текст песні "Je me casse", яку виконує Дестині. Сильна заява для 18-річної дівчини. Однак вона може бути впевненою. Адже одне "Євробачення" вона вже вигравала - дитяче - 2015 року.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Барбара Праві, Франція Що першим спадає на думку при згадці про Францію? Смачна їжа, чудове вино, модний одяг та, звісно, справжній французький шансон. Тоді, будь ласка -"Voila". Так називається композиція Барбари Праві. Шансон повернувся на сцену "Євробачення" після того, як востаннє він прозвучав у Москві 2009 року в виконанні Патрісії Каас.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Тікс, Норвегія Ні, на сцені не Філіп Кіркоров, а Тікс із Норвегії. Начільна пов'язка, шуба та сонцезахисні окуляри - це його постійні атрибути. Окуляри приховують нервовий тік, на який страждає виконавець. Хворобу Андреас Хаукеланд обіграв у своєму сценічному псевдонімі. Один зі зворушливих моментів конкурсу - коли під час виступу Андреас ненадовго знімає окуляри.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Елена Цагріну, Кіпр Приспів танцювальної композиції "El Diabolo" дуже нагадує приспів пісні Леді Гага. Та це, схоже, не бентежить ані Елену Цагріну, ані її прихильників. На Кіпрі виконавиці довелося пояснювати особливо завзятим критикам, що йдеться не про поклоніння дияволу, а лише про те, що вона віддала своє серце поганому хлопцю.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Go_A, Україна "Цікаво, екзотично, сучасно - але дуже втомлює", - написав один з авторів популярного в Німеччині блогу про "Євробачення" esc-kompakt.de про композицію українського колективу. З другою частиною коментаря не погодилися більшість фанатів. Після першої ж репетиції "Шуму" в Роттердамі гурт Go_A злетів у топ-10 не лише букмекерів.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Маніжа, Росія Свою пісню "Russian woman" в інтерв'ю DW Маніжа назвала маніфестом. Під час виступу вона виходить з гігантського сарафана, начебто звільнюючись від архаїчних уявлень про роль жінки. Меседж Маніжі припав до душі багатьом не лише в Роттердамі.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Daði og Gagnamagnið, Ісландія За словами соліста Даді Фрейра, його зріст - 2,08 метра, а розмір взуття - 48. Другою прикметною рисою ісландця та його гурту є самоіронія. Електро-інді-поп композиція "10 years" - один із найоригінальніших номерів цьогорічного "Євробачення". На жаль, через випадок захворювання на COVID-19 у колективі цей номер глядачі побачать лише у запису з репетиції.

Фаворити ''Євробачення-2021'' The Roop, Литва "Discoteque" називаєтся мікс з поп- та електро-року у виконанні литовського гурту. А співає він про те, що це нормально, коли ти танцюєш сам. За словами соліста Вайдотаса Валюкявічуса, пісня не про пандемію та самоізоляцію, а про викид енергії, що час від часу потрібен кожному з нас. Литовцям це вдається особливо добре.

Фаворити ''Євробачення-2021'' Єндрік, Німеччина Про те, як важливо бути терпимими, співає Єндрік з Німеччини в пісні "I don't feel hate". Трошки кантрі, яскраві кольори та живий пацифістський символ на сцені - ось, чим запам'ятається виступ уродженця Гамбурга. В цьому місті народився і Карл Лаґерфельд. Єндрік говорить так само швидко, як і відомий модельєр. Може, це їм викладали в школі? Автор: Андрій Бреннер

