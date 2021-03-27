Організатори "Євробачення" відмовили Білорусі в участі в конкурсі

Білорусь не братиме участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2021". Таке рішення ухвалив організатор конкурсу, Європейська мовна спілка (ЄМС), у п'ятницю, 26 березня. Нова пісня гурту "Галасы ЗМеста", яка повинна була представляти країну в Роттердамі, порушує правила конкурсу і може зашкодити репутації "Євробачення", пояснили в ЄМС.

Перша заявка Білоруської телерадіокомпанії (БТРК), яка відповідає за участь Білорусі в конкурсі, була відхилена в середині березня з аналогічної причини. Організатор "Євробачення" визнав, що пісня "Я навчу тебе" групи "Галасы ЗМеста" ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу і здатна підірвати його репутацію. Мінськ попросили або змінити текст, або запропонувати нову пісню.

У Білорусі говорять про політично вмотивоване рішення

Тим часом у Мінську це рішення назвали "політично вмотивованим". Про це заявив голова БТРК та організатор проєкту національного відбору на "Євробачення" Іван Ейсмонт. "Рішення про нашу дискваліфікацію політично мотивоване (...) ми то знаємо, що любить Європейський Союз", - заявив Ейсмонт у коментарі російському агентству "РИА Новости".

У свою чергу, лідер білоруського гурту сказав, що це рішення не стало несподіванкою. "Сюрпризу не вийшло, з сюрпризами у них мляво, вони останнім часом дуже стандартно діють", - заявив лідер групи. Він сказав, що нова пісня для Євробачення була "про зайчика, лисичку, домашніх курочок". "Це пісня-байка (...) Написана була спеціально", - зазначив він та підкреслив, що її сенс дуже очевидний.

Критика на адресу протестувальників

Музиканти групи "Галасы ЗМеста" не приховують симпатій до режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка і в багатьох піснях прямо або побічно кепкують з опонентів білоруської влади.

Нагадаємо, що "Євробачення-2021" пройде в Роттердамі з 18 по 22 травня. Планується, що виконавці зможуть виступити в Нідерландах за умови дотримання всіх заходів з боротьби проти поширення COVID-19. Україну на пісенному конкурсі представить гурт Gо_A з піснею "Шум". Учасники гурту визначають свій стиль, як "електрофольк".