"Євробачення-2022" відбудеться в італійському Турині

Міжнародний музичний конкурс "Євробачення" відбудеться у 2022 році у Турині (Італія), повідомила мерка міста К'яра Аппендіно у п'ятницю, 8 жовтня.

"Ми перемогли, Турин переміг! Ми привезли найпопулярнішу музичну подію в світі до Турину. Ласкаво просимо до Турина, пісенний конкурс "Євробачення-2022", - написала вона у Facebook.

Турин було обрано з-поміж інших 16 міст Італії, які змагались за те, щоб приймати пісенний конкурс у себе, пише агенція AFP. Подія пройде на спортивно-концертній арені "Пала Альпітур". У 2006 році там проводились змагання в рамках Зимових Олімпійських ігор. Півфінали "Євробачення-2022" заплановані на 10 та 12 травня, фінал - на 14 травня.

Італія прийматиме "Євробачення" втретє

Італійські рокери Maneskin стали фаворитами глядачів Євробачення-2021

66-те "Євробачення" відбудеться в Італії, оскільки цьогоріч на конкурсі, за яким спостерігали 183 мільйони глядачів, перемогли італійські виконавці - рок-гурт Måneskin - з пісеню Zitti e buoni.

Це стало третьою перемогою Італії в історії конкурсу та першою за останні три десятиліття. Востаннє країна приймала "Євробачення" у 1991 році в Римі, до того - в 1965 році у Неаполі.

Читайте також: Перемога Італії на "Євробаченні": хард-рок і гламурний протест

Нагадаємо, цього року Україна на "Євробаченні" стала другою після Італії за результатами глядацького голосування, але через нижчі оцінки від професійного жюрі посіла п'яте підсумкове місце.