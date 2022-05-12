 У Турині сьогодні стануть відомі всі фіналісти ″Євробачення-2022″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2022

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Новини

У Турині сьогодні стануть відомі всі фіналісти "Євробачення-2022"

За підсумками другого півфіналу конкурсу, що відбудеться увечері в четвер, 12 травня, визначаться всі учасники фіналу. Він пройде в Італії у суботу, 14 травня.

За прогнозом букмекерів Корнелія Джейкобс зі Швеції має найкращі шанси пройти у фінал

За прогнозом букмекерів Корнелія Джейкобс зі Швеції має найкращі шанси пройти у фінал

Другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022" пройде у Турині увечері четверга, 12 травня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. 18 учасників боротимуться за останні десять квитків у фінал "Євробачення". За даними букмекерів, лідер цього етапу конкурсу - представниця Швеції Корнелія Джейкобс. Хороші шанси на вихід у фінал - у фінської групи The Rasmus, виконавців від Польщі Охмана та Естонії Стефана, сербської співачки Konstrakta та Шелдона Райлі з Австралії, яка також бере участь у "Євробаченні".

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Інші учасники фіналу "Євробачення-2022"

Перші 10 путівок у фінал було розіграно 10 травня. У нього, зокрема, пройшли головний фаворит нинішнього "Євробачення" - український гурт Kalush Orchestra, а також Роза Лінн з Вірменії, Моніка Лю з Литви, Аманда Георгіаді Тенфіорд від Греції, молдовський колектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Німеччині не потрібно проходити через відбірний етап півфіналів. Разом із чотирма іншими найбільшими донорами Європейського мовного союзу (організатора конкурсу) - Великобританією, Італією, Іспанією та Францією - німці номінують свого учасника одразу у фінал "Євробачення". Росія та Білорусь у конкурсі не виступають. Росію відсторонили від нього наступного ж дня після повномасштабного нападу на Україну. Участь Білорусі було призупинено у 2021 році через порушення правил "Євробачення". Це означає, що обидві країни не можуть транслювати конкурс.

Пряму трансляцію конкурсу можна буде подивитися на офіційному сайті "Євробачення".

  • Kalush Orchestra, Україна

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Kalush Orchestra, Україна

    За прогнозами букмекерів, гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. Але справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні "Stefania" країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені - прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.

  • Аманда Георгіаді Тенфйорд, Греція

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Аманда Георгіаді Тенфйорд, Греція

    У трихвилинній мелодрамі "Die Togheter" у виконанні Аманди Георгіаді Тенфйорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?

  • Моніка Лю, Литва

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Моніка Лю, Литва

    Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними хитаннями під пісню "Sentimentai" та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.

  • Subwoolfer, Норвегія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Subwoolfer, Норвегія

    Під звуки електропопу норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: "Give that wolf a banana". Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і на повну тролять публіку та журналістів.

  • Маріус Беар, Швейцарія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Маріус Беар, Швейцарія

    З голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара (Marius Bear). Він виконав у Турині джазову баладу "Boys do cry". Але не всі юнаки можуть плакати так красиво, як заспівав представник Швейцарії.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Євробаченні-2022" Молдова вже вкотре не скористалася опікою з боку Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу - пісня "Trenuletul" про поїздку потягом з Кишинева до Бухареста.

  • Роза Лінн, Вірменія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Роза Лінн, Вірменія

    У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими обклеїли декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.

  • S10, Нідерланди

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    S10, Нідерланди

    Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - марно гаяти час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Тим часом композиція "De Diepte" ("Глибина") - нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.

  • Маро, Португалія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Маро, Португалія

    Назва пісні "Saudade, saudade" у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.

  • Systur, Ісландія

    Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022"

    Systur, Ісландія

    Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім не зрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежмося перекладом: "Із сонцем, яке із кожним днем дедалі вище". Це - про надію на краще.

    Автор: Андрій Бреннер


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Kalush Orchestra збирає гроші для українських біженців (20.04.2022)

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