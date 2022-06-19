Столтенберг: Війна РФ з Україною може розтягнутися на роки

Війна Росії з Україною "може розтягнутися на роки". Таку думку висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 19 червня.

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"Ми повинні бути готові до того, що вона (війна. - Ред.) може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо витрати високі - не лише на військову допомогу, а й через зростаючі ціни на енергоносії та продовольство ", - зазначив глава НАТО. Водночас "це жодним чином не порівняти з тою ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів", додав Столтенберг. "І якщо Путін виснує з цієї війни, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну", - зазначив він.

Столтенберг висловив упевненість, що у разі отримання Києвом сучаснішої зброї зростає ймовірність того, що "Україна зможе знову витіснити путінські війська з Донбасу".

Генсек альянсу підтвердив, що "НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні", проте не стане стороною конфлікту. "Ми допомагаємо" Києву, але не посилатимемо своїх солдатів в Україну, наголосив він. "Ми зміцнили свою оборону, довели число військових під командуванням НАТО до 40 000. Ми дбаємо про безпеку території Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це - чіткий сигнал Москві, щоб вона не мала хибних уявлень щодо нашої готовності до оборони", - резюмував Столтенберг.

"Не бачимо підвищення рівня готовності ядерних сил РФ"

На питання журналіста видання про те, чи варто побоюватися можливого ядерного удару з боку Росії, Єнс Столтенберг зазначив: "Ми не бачимо підвищення рівня готовності російських ядерних сил. Проте брязкання ядерним арсеналом з боку Росії є небезпечним і безвідповідальним".

"Путін повинен знати: ядерну війну неможливо виграти, і вона ніколи не має бути розв'язана. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі країни-члени" Альянсу, зазначив генсек.

Нова Стратегічна концепція НАТО

Він також зачепив проблему підготовки нової Стратегічної концепції НАТО до саміту в Мадриді 29-30 червня.

У ній, зокрема, буде представлена ​​колективна оцінка нових викликів безпеки, що стоять перед Альянсом, та викладено політичні та військові завдання, які НАТО виконуватиме для протидії цим загрозам. Концепція - результат внутрішніх консультацій між союзниками та взаємодії з партнерами, іншими міжнародними організаціями, експертними спільнотами, громадянським суспільством та приватним сектором. Столтенберг зазначив, що якщо раніше Росія в альянсі сприймалася як "партнер", то тепер вона стала "загрозою нашої безпеки, миру та стабільності".

Про КНР, Туреччину, Швецію та Фінляндію

Генсек також окремо торкнувся ролі КНР, вказавши, що піднесення Китаю - "виклик нашим інтересам, нашим цінностям та нашій безпеці".

Обговорюючи блокування турецькою стороною вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу, Столтенберг вкотре повторив, що жодна країна НАТО не постраждала від терору "так сильно, як Туреччина". "Саме тому ми дуже серйозно ставимося до занепокоєння Туреччини і робимо все можливе для вирішення цього питання", - зазначив співрозмовник.

Раніше, 16 червня, Столтенберг повідомив за підсумками засідання міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі у Брюсселі, що Альянс підготував нову модель захисту свого східного флангу, яку планують затвердити на саміті у Мадриді. "Упевнений, що за два тижні на саміті ми погодимо модель. І не тільки її, а й те, що держави-члени НАТО готові надати необхідні сили, щоб наповнити цю модель", - пояснив генсек. На його думку, це переконає всі країни Північноатлантичного альянсу у тому, що він посилює "свої стримування та оборону".