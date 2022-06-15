Столтенберг: Захід має надавати Україні більше важких озброєнь

Західні країни мають надсилати Україні більше важкої зброї, щоб допомогти їй стримати наступ російських військ на сході країни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 14 червня, під час пресконференції в Гаазі, після зустрічі з лідерами семи країн Альянсу - Нідерландів, Данії, Польщі, Румунії, Латвії, Португалії та Бельгії.

За словами Столтенберга, Україна "абсолютно залежить" від західної військової допомоги, щоб вистояти проти "жорстокого російського вторгнення". Генсек НАТО наголосив, що Альянс уже зробив деякі кроки задля збільшення постачання важкого озброєння Києву.

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Польський прем'єр Матеуш Моравецький, виступаючи на самій зустрічі, сказав, що Захід "робить недостатньо" для підтримки України. Тож він закликав відправляти Києву більше зброї, включно з артилерією. "У нас не буде виправдань, якщо ми дозволимо Росії перемогти. Це буде повний провал та катастрофа для Європейського Союзу, для наших цінностей та для НАТО", - сказав Моравецький.

Керівництво України неодноразово просило західних союзників збільшити та прискорити постачання зброї з огляду на запеклі бойові дії. У середу, 15 червня, відбудеться чергове засідання міністрів оборони країн-членів НАТО та їхніх партнерів для обговорення шляхів поставок Україні озброєння, в тому числі й важкого.