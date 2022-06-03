Польський прем'єр звинуватив Європу в байдужості до "геноциду" в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив решту європейських країн у байдужому ставленні до "геноциду", що здійснюється Росією в Україні.

Майже всі телеканали світу показують вбивства мирних українців, "тим не менше страждання України оточені стіною байдужості", написав Моравецкий у гостьовому коментарі, опублікованому в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) на 100-й день повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну - в п'ятницю, 3 червня.

Польський прем'єр визнав, що за останні 100 днів не бракувало символічних жестів солідарності інших країн Європи з Україною, зокрема, багато європейських політиків побували в Києві. При цьому він зауважив, що війна триває, і навіть з урахуванням того, що Україні вдалося утримати Київ і Харків та завадити президенту РФ Володимиру Путіну захопити стратегічні цілі, навряд чи можна вважати, що Росія програла. "Більш того: те, що Росія досі не зазнала поразки, є її частковою перемогою", - наголосив Моравецький.

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Моравецький: Українцям доводиться сумніватися в повній підтримці Європою

На думку глави польського уряду, за перші 100 днів війни Україна показала світові дві речі: "по-перше, що колишня міць Росії сьогодні набагато менш вражаюча, ніж багато хто вважав, і по-друге, що навіть невеликий народ може чинити сильний опір, якщо він має непохитний характер ".

Попри це, як зазначив Моравецький, українцям доводиться турбуватися про те, "чи вчасно прибудуть постачання зброї, чи не почне хтось за їхньою спиною переговори з Путіним" і чи ухвалить Європейський Союз нарешті рішення про санкції, які реально обмежили б можливості російської влади.

У своєму коментарі Моравецький також розкритикував пропозицію, з якою виступив на Міжнародному економічному форумі в Давосі колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер: Києву слід поступитися Росії частиною території, а Європі - шукати порозуміння з Москвою. За словами прем'єра Польщі, в цей момент він мав відчуття дежавю. "Великий реаліст американської політики повторив саме ті тези, які поляки чули у 1970-х і 1980-х роках", - зазначив він і пояснив, що вже тоді багато політиків схилялися до того, щоб визнати Радянський Союз легітимною системою. Серед них були ті, хто називав СРСР "імперією зла", але заради балансу сил вважали його існування необхідним, додав Моравецький.