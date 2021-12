Станіслав Шушкевич: Кампанії проти України - для того, щоб Путін став імператором

30 років тому, 8 грудня 1991 року, у Біловезькій пущі главами трьох радянських республік - Білорусі, Росії та України - було підписано угоди, в яких ішлося про припинення існування СРСР як "суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності" та створення СНД. Від Білорусі їх підписали голова Верховної ради Станіслав Шушкевич та голова Ради міністрів В'ячеслав Кебич.

Як сьогодні трактуються ті події? Наскільки нині незалежна Білорусь? Чи може Олександр Лукашенко повернути ядерну зброю у країну? Своїми думками з цього приводу з DW поділився перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич.

DW: Озираючись на події 30-річної давнини, як Ви зараз оцінюєте Біловезькі угоди, свою роль у них? Про що шкодуєте, чим пишаєтесь?

Станіслав Шушкевич: Я вважаю, що ми зробили чудову справу. Свого часу шведські дипломати назвали угоду про створення Співдружності незалежних держав (СНД) "шедевром легітимної дипломатії кінця другого тисячоліття". Фактично ми створили договір про нове утворення, яке можна назвати конфедерацією. СНД відповідає усім її принципам. Я не жалкую про жоден момент. Я сумлінно робив свою роботу.

Чи підтримуєте Ви контакти з іншими учасниками підготовки та підписантами Біловезьких угод?

Так, підтримую контакти з Геннадієм Бурбулісом, з Леонідом Кравчуком, він, на жаль, зараз хворий і лікується у Мюнхені. Нещодавно зустрічався з Вітольдом Фокіним. Спілкувалися з В'ячеславом Кебичем, доки він був живий.

Борис Єльцин та Станіслав Шушкевич підписують Біловезькі угоди, 8 грудня 1991 року

Які причини, на Вашу думку, призвели до розпаду СРСР?

Насамперед до розпаду СРСР призвело те, що це була в'язниця народів. Влада в СРСР вигнала зі своїх територій та кинула в безлюдні регіони Казахстану й Узбекистану десять народів. Друга причина, через яку розпався СРСР, - усі республіки та низка автономій ухвалили декларації про державний суверенітет. Не підтримати ці починання не можна було. Попри те, що міжнародні корифеї - Генрі Кіссінджер, Джордж Буш-старший, Франсуа Міттеран, Маргарет Тетчер, яка відійшла тоді від влади - називали це сепаратизмом, а соратники Михайла Горбачова поширювали в Європі думку, що в СРСР один демократ - сам Горбачов, а решта хоче отримати вищі посади в партійній ієрархії. Ми, повторюся, сумлінно виконували свою роботу.

Чому згодом Білорусь не пішла демократичним шляхом розвитку?

Тому що тут владу захопили люди, для яких вона стала наркотиком. Вони вміють лише нахабно правити, а не керувати. Першого разу Лукашенка було обрано законно, потім він зберігав свою владу лише завдяки фальсифікаціям. Було порушено всі принципи демократії.

Сьогодні ми маємо державний тероризм, силові структури правлять країною і борються з власним народом, блага розподіляються однією людиною та її підлеглими, люди живуть за старими радянськими порядками. Держава наводить страх і припиняє будь-які демократичні прояви. Протест вважається шпигунством, дією зарубіжних організацій тощо. Кандидатів у президенти або заарештовано, або вони змушені тікати за кордон. Білорусь посідає останні місця в Європі за позитивними показниками й перші - за негативними.

Наскільки незалежна Білорусь сьогодні?

Лукашенко здав білоруську незалежність, визначену Біловезькими угодами, усі позиції. Він робить усе, що хоче Путін. Білорусь сьогодні фактично є фрагментом Росії, без її фінансової підтримки Лукашенко не встояв би. Колишній радник президента США з національної безпеки Збігнєв Бжезінський якось сказав, що Росія хоче стати імперією, але без України стати нею не може. Усі кампанії проти України - це кампанії за те, щоб Путін став імператором.

Чи можуть Росія та Білорусь знову об'єднатися?

Росія прагне це зробити, і, на жаль, цьому ніхто не перешкоджає. У нас перетворюють на "шпигунів" та забороняють білоруські організації, такі як Асоціація білорусів світу, Спілка білоруських письменників, молодіжні об'єднання. У Білорусі майже 1000 політв'язнів, визнаних такими Amnesty International. У нас панує державний тероризм на чолі з беззмінним правителем, який вже давно нелегітимний.

Як Ви розцінюєте погрози Лукашенка повернути до Білорусі ядерну зброю?

Є така білоруська приказка - бодатій корові Бог рогів не дає. Своїм головним досягненням я вважаю, що я вивів ядерну зброю з території Білорусі. Її повернення - це державний злочин, Лукашенко до нього готовий за підтримки Путіна. Але, на мою думку, Путін навряд чи зважиться на такий крок.

Якими Ви бачите перспективи для Білорусі після подій 2020 року?

Цілком очевидно, що на останніх президентських виборах Лукашенко отримав не більше 20 відсотків голосів, але механізм фальшування було налагоджено. Він - незаконний правитель, а незаконні правителі закінчують погано. Гадаю, він дочекається.

Чим Ви займаєтесь зараз, над чим працюєте?

Я перебуваю на самоізоляції, усе спілкування - телефоном. Від коронавірусу померло багато родичів: сестра дружини, чоловіки моїх сестер. Зараз мені надіслали на ознайомлення переклад англійською мовою моєї книжки "Моє життя. Аварія і воскресіння СРСР", її в доопрацьованому мною варіанті буде видано в найближчі місяці під назвою "My Life, the Fall and Rise of the USSR. The Test of the Time".

