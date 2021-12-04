РФ може задіяти 175 тисяч військових для наступу на Україну - ЗМІ

За даними американської розвідки, Росія розробляє план наступу на Україну одразу на кількох фронтах вже наступного року, повідомило американське видання The Washington Post 3 грудня.

За цими даними, плани Москви "передбачають широке переміщення до ста батальйонних тактичних груп з приблизно 175 тисячами осіб, а також бронетехніки та артилерії", - сказав виданню представник адміністрації США на умовах анонімності.

Російські сили наразі зосереджені у чотирьох районах поблизу кордону з Україною, де розгорнуті приблизно 50 бойових тактичних груп додатково до нещодавно прибулих танків і артилерії, повідомляє WP з посиланням на документ американської розвідки та супутникові знімки.

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Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомила також агенція AP у суботу, 4 грудня. За цими даними, приблизно половина від цієї кількості військових уже перебуває поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року. Співробітники розвідки також спостерігають в Росії збільшення кількості заяв та публікацій у ЗМІ "для очорнення України та НАТО напередодні потенційного вторгнення", - наводить агенція слова неназваного джерела в адміністрації президента США.

Військова активність біля кордонів з Україною

Останнім часом повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними західної та української розвідки, нинішня ситуація може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як заявив напередодні міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. За його даними, Росія може задіяти понад 94 тисячі військових для ескалації.

Президент США Джо Байден 3 грудня повідомив, що готує заходи для ускладнення Росії реалізації ймовірних планів військового вторгнення в Україну.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, ще не було відомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. У Кремлі натомість заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу.