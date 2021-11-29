Ескалація на кордонах України: НАТО пильнує, РФ відхрещується

У Кремлі переконують, що повідомлення про ймовірний напад Росії на Україну є безпідставними. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав такі повідомлення "істерикою" від ЗМІ та президента України Володимира Зеленського.

"Твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні й невірні", - сказав він журналістам 28 листопада, коментуючи заклик Зеленського до президента РФ Володимира Путіна. Напередодні на пресконференції український президент наголосив, що Кремль мав би публічно висловитись щодо відсутності планів з повномасштабного вторгнення до України.

Кремль: Росія - миролюбна країна

Пєсков заявив, що звинувачення Росії в агресії, можуть бути спробою приховати підготовку України "до силового вирішення проблеми Донбасу". За його словами, РФ "не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого". "Росія - абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена ​​у добрих стосунках зі своїми сусідами", - сказав прессекретар Путіна.

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У НАТО пильнують за ескалацією

Тим часом генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вкотре звернув увагу на ситуацію в Україні. 28 листопада генсек обговорив "невиправдане військове нарощування Росії поблизу України" з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

"Ми закликаємо Росію бути відкритими, зменшити напруженість та деескалацію. У НАТО лишаються пильними. Ми готові захищати всіх союзників. І ми й надалі надаватимемо нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку", - цитує Столтенберга пресслужба Альянсу.

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Військова техніка на кордоні з Україною

Останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ. Натомість в Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.