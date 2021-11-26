Зеленський про загрозу вторгнення РФ: Україна готова до будь-якої ескалації

Україна контролює кордони та повністю готова до будь-якої ескалації конфлікту, заявив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 листопада під час пресмарафону з нагоди екватору його каденції.

"Відразу хочу сказати, що з кількох майданчиків ЗМІ справді йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми маємо знати: ми повністю контролюємо наші кордони й повністю готові до будь-якої ескалації", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Україна у стані війни вже вісім років, тому ймовірність повномасштабного вторгнення Росії існує щодня. Крім того, за словами Зеленського, він отримує щоденні данні української розвідки та країн-партнерів. Втім, розраховувати, вважає президент, "ми повинні на себе, на нашу армію".

Раніше повідомлялось, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви , щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощенням військ. Натомість у Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.