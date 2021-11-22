У Росії заперечують підготовку вторгнення в Україну взимку

У Кремлі спростовують інформацію щодо концентрації сил для здійснення військового вторгнення в Україну. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 22 листопада. За його словами, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість".

Натомість Пєсков закинув Києву "збільшення кількості провокацій" нібито із застосуванням Україною зброї країн НАТО, забороненої мінськими домовленостями. Напередодні речник Кремля заявляв, що істерика навколо можливого вторгнення "нагнітається штучно".

У Службі зовнішньої розвідки РФ 22 листопада назвали інформацію про концентрацію військ для військового вторгнення в Україну "абсолютно неправдивою". У відомстві порівняли нинішню ситуацію в Україні з тією, яка "спостерігалась у Грузії напередодні подій 2008 року". "Тоді Михайло Саакашвілі "зірвався з ланцюга" і намагався знищити російське населення. Йому це дорого обійшлося", - цитує пресслужбу розвідки РФ агенція "Інтерфакс".

Київ не планує наступу на Донбасі

Водночас в українському МЗС заявили, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі та працює над відновленням переговорів у "нормандському форматі". "РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв'язання конфлікту", - написав очільник відомства Дмитро Кулеба у Twitter.

Він також закликав РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях із мирного врегулювання конфлікту замість того, щоб їх підривати.

Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс навіть їздив до Москви, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС також висловлювали стурбованість нарощенням військ.

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