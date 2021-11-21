Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року - розвідка

Росія зібрала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України і готується до нападу в кінці січня - на початку лютого, стверджує голова Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю американському виданню Military Times, опублікованому у неділю, 21 листопада, він розказав, що під час атаки росіяни можуть застосувати авіацію, артилерію та бронетанкові війська з десантними ударами на сході, Одесі та Маріуполі, а також вторгненням з боку Білорусі.

Буданов каже, що це вторгнення може бути набагато більш руйнівним, ніж всі події конфлікту на Донбасі до цього. Він певен, масштабні російські військові навчання "Захід-21" на початку цього року довели, що Кремль може одночасно перекинути більше 3500 офіцерів повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій.

У статті також ідеться, що Росія збільшує кількість військ та систем озброєння в окупованому Криму, а також розміщує системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види озброєння поблизу кордону.

Однак карта української розвідки, яку публікує Military Times, свідчить: концентрація російських сил біля українських кордонів нині не рекордна. Станом на 20 листопада вони налічують близько 94 тисяч військових, тоді як в квітні становили 105 тисяч. За даними українських військових, нині до українських кордонів стягнуто 40 російських батальйонних тактичних груп, тоді як в вересні, під час військових навчань "Захід-2021", їхня кількість сягала 51, а в квітні - 53. Загалом російська армія оперує 168 тактичними групами, зазначав у серпні міністр оборони країни Сергій Шойгу.

Супутникові знімки підтверджують зростання кількості військових у Смоленській області РФ

Серія психологічних атак

На думку голови ГУР, безпосередньо військовій атаці передуватиме серія психологічних операцій РФ, спрямованих на дестабілізацію України та підрив її спроможності до боротьби.

"Вони хочуть спровокувати заворушення через протести та мітинги, щоб показати, що люди виступають проти уряду", - наголосив Буданов.

Серед подібних операцій - тривалі протести проти вакцинації від COVID-19, які, за словами Буданова, організовані Росією. РФ також намагається розпалити заворушення, спекулюючи на проблемах з економікою та постачанням енергії, стверджує голова української розвідки.

Крім того, за його даними, Кремль намагається використати в своїх цілях розслідування "Вагнергейту". Ідеться про провалену операцію спецслужб України, які намагалися виманити до країни близько 30 членів російської ПВК Вагнера, відповідальних за бойові дії на Донбасі. Російські психологічні операції використовуються для того, щоб показати, що "наша влада зрадила народ", упевнений Буданов. Прикордонний конфлікт через мігрантів та біженців між Польщею та Білоруссю, що триває, також є частиною цих зусиль, вважає він.

У разі, якщо Росії не вдасться спровокувати ескалацію ситуації всередині України, українські "військові зроблять свою роботу", каже Буданов. Він також наголосив: дані української та американської розвідок щодо російської загрози сильно збігаються.

Під час спільних навчань Білорусі та РФ у вересні, концентрація сил біля українських кордонів була ще вищою

Кремль: Істерика нагнітається штучно

Згодом в інтерв'ю російському телеканалу "Россия-1" речник президента РФ Дмитро Пєсков не виключив "провокації для звинувачення в загрозі вторгнення РФ до України". За його словами, у цій ситуації "істерика нагнітається штучно".

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "Голосу Америки" також зазначив, що данні розвідок Заходу та України щодо можливого вторгнення збігаються. Втім, він з недовірою ставиться до можливості "великої переможної війни Росії проти України". Голова українського уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода" в неділю заявив, що "не бачить ознак наступу" з боку РФ.

Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви , щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощенням військ.

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