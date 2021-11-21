 Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року - розвідка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Новини

Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року - розвідка

За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ. В РФ говорять про "штучне нагнітання істерики".

Західна розвідка також попереджає про ймовірність вторгнення Росії в Україну взимку

Західна розвідка також попереджає про ймовірність вторгнення Росії в Україну взимку

Росія зібрала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України і готується до нападу в кінці січня - на початку лютого, стверджує голова Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю американському виданню Military Times, опублікованому у неділю, 21 листопада, він розказав, що під час атаки росіяни можуть застосувати авіацію, артилерію та бронетанкові війська з десантними ударами на сході, Одесі та Маріуполі, а також вторгненням з боку Білорусі.

Буданов каже, що це вторгнення може бути набагато більш руйнівним, ніж всі події конфлікту на Донбасі до цього. Він певен, масштабні російські військові навчання "Захід-21" на початку цього року довели, що Кремль може одночасно перекинути більше 3500 офіцерів повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій.

У статті також ідеться, що Росія збільшує кількість військ та систем озброєння в окупованому Криму, а також розміщує системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види озброєння поблизу кордону.

Однак карта української розвідки, яку публікує Military Times, свідчить: концентрація російських сил біля українських кордонів нині не рекордна. Станом на 20 листопада вони налічують близько 94 тисяч військових, тоді як в квітні становили 105 тисяч. За даними українських військових, нині до українських кордонів стягнуто 40 російських батальйонних тактичних груп, тоді як в вересні, під час військових навчань "Захід-2021", їхня кількість сягала 51, а в квітні - 53. Загалом російська армія оперує 168 тактичними групами, зазначав у серпні міністр оборони країни Сергій Шойгу.

Супутникові знімки підтверджують зростання кількості військових у Смоленській області РФ

Супутникові знімки підтверджують зростання кількості військових у Смоленській області РФ

Серія психологічних атак

На думку голови ГУР, безпосередньо військовій атаці передуватиме серія психологічних операцій РФ, спрямованих на дестабілізацію України та підрив її спроможності до боротьби.

"Вони хочуть спровокувати заворушення через протести та мітинги, щоб показати, що люди виступають проти уряду", - наголосив Буданов.

Серед подібних операцій - тривалі протести проти вакцинації від COVID-19, які, за словами Буданова, організовані Росією. РФ також намагається розпалити заворушення, спекулюючи на проблемах з економікою та постачанням енергії, стверджує голова української розвідки.

Крім того, за його даними, Кремль намагається використати в своїх цілях розслідування "Вагнергейту". Ідеться про провалену операцію спецслужб України, які намагалися виманити до країни близько 30 членів російської ПВК Вагнера, відповідальних за бойові дії на Донбасі. Російські психологічні операції використовуються для того, щоб показати, що "наша влада зрадила народ", упевнений Буданов. Прикордонний конфлікт через мігрантів та біженців між Польщею та Білоруссю, що триває, також є частиною цих зусиль, вважає він.

У разі, якщо Росії не вдасться спровокувати ескалацію ситуації всередині України, українські "військові зроблять свою роботу", каже Буданов. Він також наголосив: дані української та американської розвідок щодо російської загрози сильно збігаються. 

Білоруські та російські танки під час навчань Захід-2021

Під час спільних навчань Білорусі та РФ у вересні, концентрація сил біля українських кордонів була ще вищою

Кремль: Істерика нагнітається штучно

Згодом в інтерв'ю російському телеканалу "Россия-1" речник президента РФ Дмитро Пєсков не виключив "провокації для звинувачення в загрозі вторгнення РФ до України". За його словами, у цій ситуації "істерика нагнітається штучно".

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "Голосу Америки" також зазначив, що данні розвідок Заходу та України щодо можливого вторгнення збігаються. Втім, він з недовірою ставиться до можливості "великої переможної війни Росії проти України". Голова українського уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода" в неділю заявив, що "не бачить ознак наступу" з боку РФ. 

Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви , щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощенням військ.

Дивитись відео 06:14

Загрози на українському кордоні: Київ недооцінює небезпеку? (18.11.2021)

  • Випал російської самохідної гаубиці

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Перевірка систем озброєння

    Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.

  • Механік танку української армії поруч з танком

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Захід висловлює підтримку Україні

    Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.

  • Російська військова техніка поблизу російсько-українського кордону

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війська стягують до Донбасу

    На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.

  • Один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Американські есмінці вже в Чорному морі

    США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.

  • Учасник військових формувань у Донецьку

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війна, котра триває вже сім років

    Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.

  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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Докладно

Російські війська поблизу Єльні 1 листопада 2021 року. Фото із супутника

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