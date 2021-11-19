Міністри оборони України і США єдині в оцінці загроз з боку РФ - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков після тригодинної зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні заявив про спільну оцінку ризиків і загроз з боку Росії. Про це у п'ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба міноборони України.

"Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті по безпекових питаннях. У нас спільна оцінка тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи", - заявив він. Резніков подякував американській стороні за привернення уваги до чергових військових маневрів Росії.

Своєю чергою Остін, як повідомляє пресслужба Пентагону, зауважив, що США уважно стежать за нещодавніми переміщеннями російських військ біля кордонів України. Він відзначив, що американська сторона висловила "свою стурбованість щодо дій Росії, які дестабілізують ситуацію" та "прагнення до більшої прозорості".

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Стягування військ РФ до кордону з Україною

Нагадаємо, що на тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації РФ ситуації в Україні. В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.